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В Астане отметили Всемирный день гражданской обороны

В Астане отметили Всемирный день гражданской обороны, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:00 Фото: gov.kz
Астанинские спасатели отметили Всемирный день гражданской обороны. В рамках празднования столичный ДЧС провел торжественное мероприятие в Государственной академической филармонии имени Рахмадиева.

В торжественном мероприятии приняли участие спасатели и учащиеся городских школ. Сотрудники ДЧС продемонстрировали школьникам пожарно-спасательную технику и оборудование.

В Астане отметили Всемирный день гражданской обороны, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:00

Фото: gov.kz

В праздничной программе были концерт и церемония награждения сотрудников ДЧС, отличившихся при тушении пожаров и спасении людей, а также школьников – победителей конкурса на лучший рисунок, посвященный гражданской обороне Казахстана.

В Астане отметили Всемирный день гражданской обороны, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:00

Фото: gov.kz

По словам заместителя председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Алексея Советова, 1 марта более чем 60 стран мира, в том числе Казахстан, отмечают Всемирный день гражданской обороны – профессиональный праздник, учрежденный Международной организацией гражданской обороны.

В Астане отметили Всемирный день гражданской обороны, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:00

Фото: gov.kz

По традиции каждый год он проводится под разными девизами. В нынешнем году девиз Всемирного дня звучит так: "Инновационные технологии на службе гражданской обороны". 

"В условиях глобального потепления климата, возрастающего числа техногенных катастроф внедрение современных инновационных технологий не подлежит сомнению. Это и дроны, и спутники, и роботы, и автономные транспортные средства. А также технологии моделирования, компьютерная техника, интернет и, хочу отметить отдельно, активное развитие социальных сетей. Наше министерство имеет на вооружении 120 дронов, более 30 вертолетов, порядка 70 сейсмостанций, 31 систему мониторинга прорывоопасных моренных озер. Ежегодно обновляются автопарк, пожарно-спасательная техника и оборудование", – сказал заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Алексей Советов.

По его словам, во всех регионах республики, включая Астану, стартует месячник гражданской обороны, цель которого – обучение казахстанцев правильным действиям в экстремальных ситуациях, а также повышение общей культуры безопасности населения.


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