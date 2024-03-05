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Вопросы профилактики семейно-бытового насилия рассмотрели в прокуратуре Жамбылской области

Вопросы профилактики семейно-бытового насилия рассмотрели в прокуратуре Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 20:32 Фото: прокуратура Жамбылской области
Вопросы повышения эффективности принимаемых мер по профилактике семейно-бытового насилия рассмотрены на заседании Координационного совета при прокуратуре Жамбылской области.
"Работа только с жертвами и ужесточение наказания – проблему не решат", – сказал прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров о бытовом насилии.

Прокуратурой области на заседании Координационного совета подняты вопросы трудоустройства, психокоррекционной работы с агрессорами и семейными дебоширами, расширения сети центров временной адаптации и детоксикации, а также центров социальной помощи жертвам бытового насилия.

Кроме того, выработаны незамедлительные меры по изоляции правонарушителя и защиты жертв насилия.

По результатам заседания принят ряд решений, предусматривающий расширение центров изоляции агрессоров и помощи пострадавшим, а также увеличение штата участковых инспекторов полиции.

Несоответствие статистики и реальных масштабов бытового насилия отметили в прокуратуре Жамбылской области.

Прокуратурой области предложено оцифровать процедуру определения группы риска лиц, подверженных бытовому насилию.

Суть проекта заключается в автоматизированной обработке обращений, по лицам, наиболее часто обращающимся в органы полиции по номеру "102".

Своевременное выявление повторяющихся обращений позволит предупреждать возникновение насильственных преступлений и определить категорию граждан, находящихся в группе риска.

Также во всех районах области запланировано проведение месячника по выявлению и работе с группой риска.

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