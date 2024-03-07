Атырауский НПЗ прокомментировал новые факты критики из недавней публикации в СМИ

АНПЗ отреагировал на недавний критический материал в одном из казахстанских сетевых изданий. Предоставлены подробные разъяснения по вопросам хранения кокса и гранулированной серы, контроля над сжегами и влияния на окружающую среду.

Так, в информации предприятия сообщается, что кокс не принадлежит АНПЗ, собственниками продукции являются поставщики нефти для переработки на мощностях завода. При этом заводом ведется работа по взысканию штрафов за несвоевременный вывоз нефтяного кокса. Их сумма в 2023 году составила 1,2 млрд тенге

Причиной же затоваривания АНПЗ коксом и серой названо нарушение логистических цепочек экспортных поставок, производимых в Казахстане (с начала 2023 г. на фоне санкций в отношении России).

В отношении контроля над сжегами завод сообщает, что с 2018 года реализуется программа их снижения. Каждые два года предприятие участвует в бенчмаркинговых исследованиях компании Solomon, где сравниваются более 300 НПЗ по всему миру по разным показателям. С учетом результатов исследований в текущем году начат пересмотр нормативов сжега в сторону снижения.

Что касается очистки промышленных стоков, на АНПЗ действуют механические очистные сооружения (МОС), расширенные в рамках проекта "Tazalyq". Технологические стоки на МОС очищаются от механических примесей и нефтепродуктов и оттуда поступают на биологические очистные сооружения. После биологической очистки стоки направляются на поля испарения. Также функционирует аварийный амбар, который применяется для временного накопления стоков в период обильных осадков. Амбар оснащен временным укрытием с целью минимизации испарения углеводородов.

Для переработки нефтешламов после завершения первого этапа проекта "Tazalyq" АНПЗ был оснащен новым оборудованием – трикантером, который позволяет заводу перерабатывать шлам самостоятельно. Обезвоженный нефтепродукт направляется на повторную переработку, что является одним из ключевых мероприятий по снижению потерь.

В целях сокращения сжегов и потерь на АНПЗ инициирован проект строительства установки утилизации факельных газов. Она предназначена для сбора факельных газов завода и подготовки их для вторичного применения в качестве топлива технологических печей и для других технологических нужд завода.

Для предотвращения испарения топлива на АНПЗ устанавливаются понтоны на резервуарах хранения автобензина и легкой нефти. На текущий момент установлены четыре понтона на резервуарах автобензина, ведутся работы по установке еще двух понтонов на резервуарах автобензина и одного – на резервуаре для хранения легкой нефти.