События

Токаев ратифицировал протокол по контролю техрегламентов ЕАЭС

Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза, передает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

Соглашением предусмотрено обеспечение обмена информацией между государствами – членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, для предупреждения ее обращения на внутреннем рынке. Вместе с тем в нормативных правовых актах ЕАЭС и национальном законодательстве отсутствует определение термина "опасная продукция". Положения закона содержат изменения по тексту соглашения путем замены слов "опасная продукция" на слова "продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза".

Ранее Сенат ратифицировал протокол об изменениях в системе контроля техрегламентов ЕАЭС.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Состоялось очередное заседание Объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС
Сенат ратифицировал протокол об изменениях в системе контроля техрегламентов ЕАЭС
