Штормовое предупреждение: на Казахстан надвигаются грозы и бури

В 16 областях Казахстана на 27 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер восточный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, утром и днем на юге области порывы 15 м/с. В Караганде временами ожидается туман.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный, днем порывы 15 м/с.

На западе Атырауской области ожидается туман. Ветер восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке, в горных районах области порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ночью на севере области Абай ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о предстоящей погоде на пятницу.