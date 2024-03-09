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Первому телевизионному эфиру Казахстана исполнилось 66 лет

телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 10:43 Фото: Telegram/qazaqstantv
8 марта 1958 года алматинская телестудия "Qazaqstan" впервые вышла в прямой эфир, ознаменовав тем самым начало казахстанского телевидения, сообщает Zakon.kz.

8 марта 1958 года в Казахстане Гостелерадио Казахской ССР провело первую пробную передачу из Алма-Атинской студии ТВ. Затем началась ретрансляция Первой программы для программ казахских региональных студий. В советский период программы Гостелерадио Казахской ССР были выведены на отдельную программу ("Казахское телевидение") с охватом всей Казахской ССР.

В 1992 году Гостелерадио Казахской ССР было реорганизовано в Государственную телерадиокомпанию "Казахстан" (ГТРК "Казахстан"). В этот же период были запущены телеканалы "Казахстан 2", а "Казахское телевидение" было переименовано в "Казахстан 1".

В настоящее время телеканал перебрался в Астану и вещает из Казмедиа центра.

Телеканал "Казахстан" имеет филиальную региональную сеть в 14 областях Казахстана. В регионах телеканал именуется в соответствии города вещания.

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