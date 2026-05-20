Спорт

ЧМ-2026 по футболу покажут телеканалы Казахстана

Где смотреть чемпионат мира по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 03:13 Фото: X/fifamedia
С 11 июня по 19 июля в прямом эфире чемпионат мира по футболу 2026 года покажут телеканалы "Qazaqstan" и "Qazsport", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Qazsport, телерадиокорпорация "Казахстан" официально приобрела права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, онлайн-трансляции будут доступны на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также в мобильном приложении Qazaqstan.tv и на платформе birge.tv.

С 11 июня съемочные группы телерадиокорпорации "Казахстан" будут работать непосредственно на месте событий: готовить специальные репортажи, сюжеты и прямые включения.

"Телевизионные права на показ матчей XXIII чемпионата мира по футболу на территории РК принадлежат исключительно республиканской телерадиокорпорации "Казахстан". В связи с этим трансляции и распространение матчей посредством других СМИ и платформ в Казахстане запрещены", – предупредила пресс-служба телеканала Qazsport.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории на мундиале сыграют 48 сборных, а всего будет проведено 104 матча. Кубок мира победителю вручит Дональд Трамп.

Школьники Мексики из-за этого события завершат учебный год на 40 дней раньше.

Фото Алия Абди
Алия Абди
