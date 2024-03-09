Танцы пап и дочек во время празднования 8 марта умилили казахстанцев

Фото: скриншот видео

Пользователи Сети порадовались теплым кадрам, снятым во время утренника в детском саду Ханторе в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

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