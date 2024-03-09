Танцы пап и дочек во время празднования 8 марта умилили казахстанцев
Фото: скриншот видео
Пользователи Сети порадовались теплым кадрам, снятым во время утренника в детском саду Ханторе в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.
Воспитатели решили внести изюминку в программу утренника, посвященного празднику 8 марта.
Изящные маленькие балерины и мужественные, чуть неуклюжие папы не оставили никого равнодушным. Казахстанцы пожелали счастья маленьким принцессам, не скупясь на добрые слова.
В танцевальном номере приняли участие 4-летние воспитанницы группы "Айголек".
"Идея танцевального выступления возникла благодаря инициативе педагога группы. Отцы любезно согласились принять участие на утреннику. Подготовка к этому номеру заняла всего 2 дня. Посмотрите как ответственно папы подошли к танцу, как они нежно и заботливо кружатся со своими дочками. Сколько гордости и радости у девочек от танца со своими папами. Для них это тоже не просто танец", - рассказала руководитель детского сада Гульсим Таджибаева.
Руководитель группы – Нуржамал Аманкосовна Казбекова, а хореографическую часть подготовила Адия Мухиткызы Есиркепова.
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