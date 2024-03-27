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Компания Хайдельберг Материалз объявила об увеличении производимой продукции

Компания Хайдельберг Материалз объявила об увеличении производимой продукции, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 17:20 Фото: Хайдельберг Материалз Казахстан
Компания ХМ объявила о своих планах по увеличению производства продукции на цементном заводе в селе Шетпе Мангыстауской области.

Увеличение выпускаемого цемента представляет собой стратегический шаг, который позволит компании расширить свои возможности и улучшить эффективность, чтобы и дальше покрывать спрос на свою продукцию. Компания ХМ уверена, что этот шаг будет способствовать более эффективному удовлетворению потребностей клиентов и расширению предлагаемой на рынке продукции Хайдельберг Материалз.

"Наша компания работает на рынке Казахстана с 2005 года, и с тех времен наша цель остается неизменной – производить качественный цемент для строительного сектора Казахстана. За это время мы приобрели два цементных завода и построили еще один завод по производству цемента в Мангыстауской области тем самым мы инвестировали в экономику страты и создали рабочие места. Цемент с данного завода востребован на рынках Актюбинской, Атырауской, Уральской и Мангистауской областей. И сейчас пришло время увеличить выпуск цемента на нашем заводе Каспий Цемент. С увеличением выпускаемой продукции мы будем не только полностью покрывать потребность строителей в регионе, но и заложим дополнительный запас мощности на случай увеличения спроса на цемент, а также мы сможем экспортировать нашу продукцию в соседние страны", – сказал генеральный менеджер ХМК Михаил Доков.

Компания Хайдельберг Материалз ожидает, что процесс по увеличению выпускаемого цемента начнется в ближайшее время.

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