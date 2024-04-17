Взрыв произошел на заводе крупнейшей военной компании Великобритании

На заводе по производству боеприпасов крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, расположенной в Южном Уэльсе, произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, инцидент произошел в 10:49 по местному времени (14:49 аст) 17 апреля.

В компании BAE Systems заявили, что начато всестороннее расследование. Информации о пострадавших нет.



Отмечается, что Завод Glascoed был построен в 1940 году и использовался Королевским военно-морским флотом во время Второй мировой войны для производства бомб. После приватизации Королевских артиллерийских заводов (ROF) в 1980-х годах завод стал частью компании Royal Ordnance, а позднее – производственным подразделением BAE Systems.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Человек пострадал во время сильного взрыва и пожара на заводе, производящем биотопливо, в городе Сет на юге Франции.