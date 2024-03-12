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Законодательство РК

В Астане будут производить аппараты УЗИ и КТ

Более 40 проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 20:20 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest". На нем рассмотрели работу нацкомпании и обсудили дальнейшие планы, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы премьер-министра, сейчас Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на 27,3 млрд долларов с созданием 68,8 тыс. рабочих мест. В текущем году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием.
"Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане. В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ. Это позволит не только обеспечить казахстанские больницы, но и в дальнейшем наладить экспорт в другие страны", – говорится в сообщении.
Кроме того, компания планирует организовать образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения республики.

Наряду с этим швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с перспективой выхода на экспорт. А австрийская компания Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея. 

Также сообщается, что по поручению премьер-министра РК Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в будущие проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Главой государства поставлена задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов. За этот период требуется привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций. В этой связи нужно приложить все усилия для поиска и привлечения крупных инвесторов в нашу страну. Необходимы смелые и нестандартные решения", – подчеркнул Олжас Бектенов. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 12 марта 2024 года указал на рост цен на продукты в ряде регионов страны. 

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