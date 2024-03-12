В Астане будут производить аппараты УЗИ и КТ
"Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане. В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ. Это позволит не только обеспечить казахстанские больницы, но и в дальнейшем наладить экспорт в другие страны", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что по поручению премьер-министра РК Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в будущие проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Главой государства поставлена задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов. За этот период требуется привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций. В этой связи нужно приложить все усилия для поиска и привлечения крупных инвесторов в нашу страну. Необходимы смелые и нестандартные решения", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 12 марта 2024 года указал на рост цен на продукты в ряде регионов страны.