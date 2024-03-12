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Бектенов о росте цен на продукты: Принимаемых мер недостаточно

Бектенов о росте цен на продукты: Принимаемых мер недостаточно, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 10:52 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 12 марта 2024 года указал на рост цен на продукты в ряде регионов страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что по итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась в Казахстане и составила 9,3%.

"В этом году перед правительством и Нацбанком стоит задача удержать ее ниже 8%. Повышение цен отмечено на рис, яйца, фрукты, напитки, масло сливочное и макаронные изделия. Как видим, это достаточно много позиций. Значит, недостаточно принимаемых мер со стороны центральных и местных исполнительных органов. Среди регионов наибольший рост инфляции зарегистрирован в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что данный вопрос имеет социальную важность.

"Прошу держать его на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений", – сказал Олжас Бектенов, обращаясь к своему заместителю Серику Жумангарину.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил о замедлении годовой инфляции в Казахстане. Однако, по его словам, темпы замедления сокращаются.

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