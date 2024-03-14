Какие инвестпроекты реализуются в Астане

В акимате Астаны под руководством Жениса Касымбека прошло заседание регионального Инвестиционного штаба, где рассмотрены вопросы по текущему статусу инвестиционных проектов, реализующихся в столице с отечественным и иностранным участием.

Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы.

В формате видеоконференции в обсуждении приняли участие крупные иностранные инвесторы: турецкая компания Tiryaki, катарский холдинг Power International Holding, арабские компании International Community Schools Ltd. и Sabis, австрийское предприятие LASSELSBERGER и крупные российские логистические компании WILDBERRIES и Ozon.

К примеру, в сфере здравоохранения катарский инвестиционный холдинг Power International Holding совместно с компанией Cynosure реализуют проект по строительству медицинского хаба в столице. Проект будет реализован в два этапа. Первый – строительство медицинского центра на 50 койко-мест на сумму 196 млн долларов США (88 млрд тенге) частных инвестиций. Второй этап предполагает создание медицинского хаба на сумму инвестиций порядка 360 млн долларов США (160 млрд тенге).

Участие в заседании также приняли иностранные инвесторы, которые реализуют проекты по строительству международных школ Sabis и International Community Schools Ltd. Строительство международной школы арабского бренда SABIS на 2800 ученических мест и 530 дошкольных мест планируется начать в апреле текущего года.

Кроме того, арабская компания International Community Schools Ltd планирует построить международную школу с созданием 1225 ученических мест и 100 дошкольных мест. Проект рассчитан на сумму 9 млрд тенге частных инвестиций с созданием более 100 рабочих мест.

Турецкая компания Tiryaki планирует инвестировать порядка 200 млн долларов США в строительство завода по переработке пшеницы мощностью 240 тыс. тонн в год.

В заседании штаба также приняли участие крупные российские логистические компании WILDBERRIES и Ozon. Компания WILDBERRIES инвестирует порядка 50 млрд тенге в строительство регионального логистического центра мощностью 150 тыс. кв. м, который создаст 6 тыс. рабочих мест.

В столице также реализуется проект по строительству крупного логистического центра Ozon на сумму частных инвестиций порядка 40 млрд тенге. На сегодняшний день уже введена в эксплуатацию 1-я очередь проекта на 30 тыс. кв. м. Идет работа по строительству второй очереди на 40 тыс. кв. м.

Реализация проекта предполагает создание более 5 тыс. рабочих мест. Австрийская компания LASSELSBERGER планирует построить завод по производству сухих строительных смесей на территории Индустриального парка с созданием более 200 рабочих мест. Сумма инвестиций – более 25 млрд тенге. Объем планируемого производства – 100 тыс. тонн смесей в год.



Необходимо отметить, что заседания регионального инвестштаба проводятся на ежемесячной основе, где каждый проект рассматривается индивидуально с участием задействованных государственных органов и городских служб. Проведение заседаний в таком формате позволяет своевременно реагировать на запросы инвесторов и снимать бюрократические барьеры в реализации проектов.