Инвестпроекты на 10 миллиардов тенге реализуются в агропромышленном комплексе Карагандинской области

В Карагандинской области завершено 24 проекта в сфере агропромышленного комплекса. Всего реализуется 28 инвестиционных проектов на 10 миллиардов тенге. Будет создано 193 рабочих места.

На сегодняшний день в регионе убрано 97 % посевной площади.

"Неблагоприятные погодные условия не могли не повлиять на сбор урожая и качество зерна. Собрана 651 тысяча тонн зерна, 254 тысячи тонн картофеля и 32,3 тысячи тонн овощей", – рассказал глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Также он отметил, что в области увеличилось поголовье скота. На уровне прошлого года обеспечено производство мяса, молока произвели больше на 1,8 %, яиц – на 8 %.