Как будут отапливать Астану в предстоящий сезон, рассказал Женис Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram о подготовке к предстоящему отопительному сезону в столице, передает официальный сайт городского акимата.

От бесперебойной работы инженерных сетей зависит качество проживания в городе. Для того, чтобы до объектов города зимой доходило тепло, расположено более 1 тыс. км сетей теплоснабжения.

Уже сейчас начали готовить энергоисточники к новому отопительному сезону. В среднем отопительный сезон в городе длится порядка семи месяцев. Отопительный сезон, несмотря на резкие перепады температуры, прошел в штатном режиме, без нагрузки на сети.





Фото: акимат города Астаны





Ежегодно к теплу подключают сотни объектов: как социальные, так и жилые дома. В прошедшем отопительном сезоне город впервые смог выйти с профицитом тепла. К примеру, в позапрошлом отопительном сезоне был дефицит тепла, из-за этого ряд новых объектов не был подключен к теплоснабжению.

Прошлой осенью достроили и ввели в эксплуатацию ряд новых объектов систем жизнеобеспечения – это газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран". Кроме того, завершили строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая была своего рода долгостроем города. Все эти объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час.





Фото: акимат города Астаны





В текущем году продолжается строительство второго этапа ГТС "Туран". Это позволит дать городу дополнительный объем тепла – 250 Гкал/час. Данная тепловая энергия обеспечит теплоснабжением районы "Газмашаппаратуры", "Жагалау", "Батыгай" и увеличит тепловую мощность существующей системы теплоснабжения.

Кроме того, на ТЭЦ-1 проводится текущий ремонт восьми котлов и двух турбин, капитальный ремонт двух котлов и одной турбины. Также ведется текущий ремонт оборудования в химическом, турбинном и электрическом цехах.

На ТЭЦ-2 проводится текущий ремонт 11 котлов и пяти турбин, капитальный ремонт трех котлов и двух турбин, расширенно-текущий ремонт вспомогательного оборудования.





Фото: акимат города Астаны





На ТЭЦ-3 в рамках второй очереди строительства проводится строительство угольной части. В прошлом году данная станция (1-й этап) позволила дать городу 440 Гкал/час тепловой энергии.

В текущем году по сетям теплоснабжения АО "Астана-Теплотранзит" планируется выполнить текущий ремонт 0,9 км и реконструкцию 7,6 км сетей теплоснабжения.

Во время объезда аким также посетил ПС "Жулдыз", где ведутся работы по реконструкции подстанции, что позволит обеспечить надежным электроснабжением район аллеи Мынжылдык, где в перспективе будут проживать дополнительно более 55 тыс. человек.





Фото: акимат города Астаны





АО "Астана-РЭК" будут выполнены работы по ремонту и замене 63,3 км сетей электроснабжения, 69 распределительных и трансформаторных подстанций, техническому обслуживанию 175,2 км сетей. Вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону находится на особом контроле.