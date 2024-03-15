Организаторов жилищной финпирамиды осудили в Казахстане

В Астане осудили руководителей и менеджера финансовой пирамиды Best Road Investment. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе Shanyrak Plus по якобы приобретению жилья за 103 доллара и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два вкладчика и так далее по нарастающей, тем самым построив уровни в иерархической структуре.

"За весь период деятельности компании с октября 2020 года по 31 декабря 2021 года по программе Shanyrak Plus ни один из 45 вкладчиков не получил желаемого дохода прибыли, а также жилья, общая сумма ущерба которых составила более 107 млн тенге". Пресс-служа прокуратуры Астаны

Отмечено, что приговором суда организаторы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, соучастник – к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком до 7 лет.

"Причиненный ущерб взыскан с осужденных. Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и воздерживаться от вкладов в сомнительные организации". Пресс-служа прокуратуры Астаны

В заключении отмечено, что приговор вступил в законную силу.

Материал по теме Масштабное мошенничество: что нового придумывают организаторы финпирамид

Создатели финансовых пирамид завлекают граждан, обещая гарантированный, сверхвысокий доход за короткий промежуток времени. Ранее специалисты напомнили казахстанцам об основных видах, признаках и стадиях пирамид.