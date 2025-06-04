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Общество

Алматинская область возглавила "Марафон добрых дел": более 10 тысяч волонтеров объединились ради перемен

Алматинская область возглавила &quot;Марафон добрых дел&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 16:11 Фото: акимат Алматинской области
С начала марта по всей стране проходит общенациональная акция "Марафон добрых дел". Инициатива направлена на развитие волонтерского движения и вовлечение казахстанцев в социальные и экологические проекты.

С первых дней марафона Алматинская область демонстрирует высокий темп: волонтеры региона провели более 500 мероприятий и вывели область в лидеры среди всех регионов страны.

Фото: акимат Алматинской области

По данным Управления по вопросам молодежной политики, в регионе действует более 20 крупных волонтерских организаций, а общее число добровольцев превысило 10 тысяч человек. Активность охватывает все районы и сельские округа – от социальной поддержки до экопроектов в рамках инициативы "Таза Қазақстан".

"За последний год мы усилили работу с молодежью: разработан календарь мероприятий, открыто специальное подразделение в Молодежном ресурсном центре, запущены обучающие курсы по первой помощи, лидерству и проектному менеджменту", – сообщил руководитель управления Мади Ахметов.

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, в области разворачивается масштабная медиа-кампания: в соцсетях и на площадках СМИ продвигаются истории добровольцев, проводится информационная работа по привлечению новых участников.

Фото: акимат Алматинской области

Обновленный Фронт-офис волонтеров региона запускает образовательные модули, которые позволят не только помогать, но и развивать профессиональные навыки. Акцент – на системность, практическую пользу и долгосрочный эффект.

По мнению экспертов, "Марафон добрых дел" способен стать драйвером гражданской активности и заложить прочный фундамент для формирования культуры волонтерства на местах.

Фото: акимат Алматинской области

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Айсулу Омарова
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