Основные тезисы выступления Токаева в Атырау

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая.

Как пишет Акорда, в своем выступлении глава государства отметил, что заседание Национального курултая проходит в преддверии Наурыза и совпадает с первыми днями священного месяца Рамазан. По его словам, важное мероприятие не случайно проходит на берегах Жайыка.

"Неподалеку отсюда находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык. Из истории известно, что он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства. Сарайшык, через который пролегал Великий шелковый путь, в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада. Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает крайне важным укреплять единство нашего народа. По его мнению, в этом деле особая роль принадлежит интеллигенции.

"Первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения. В последнее время много обсуждаются различные события давнего прошлого, известных исторических фигур. Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана, сравнивают и противопоставляют лидеров движения "Алаш" и наших деятелей советского периода. Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна. У любой эпохи есть свои особенности. Все наши деятели прошлого служили своему народу, исходя из собственных воззрений и миропонимания. Они критиковали взгляды друг друга, а последующие поколения спорят о том, кто из них был прав, кто виноват. В целом, нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории. Ведь, по сути, все это – наша история, пройденный нашим народом путь", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка. Он считает, что лучший путь к дальнейшему поступательному развитию языка лежит через просвещение.

Кроме того, лидер Казахстана отметил, что особого внимания требует библиотечное дело. По его словам, в скором времени в Алматы и Астане будут возведены современные круглосуточные библиотеки.

Президент полагает, что для уверенного движения вперед казахстанцы в полной мере должны осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие. По его мнению, Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда.

"На протяжении шести столетий джучиды играли определяющую роль в судьбе Центральной Евразии, стремясь сформировать на огромной территории единую цивилизационную общность. Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи, который занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что ведется планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах. В этом проекте задействованы более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов. В издании периоду Улуса Джучи будет посвящен отдельный том.

Глава государства напомнил, что в прошлом году Казахстан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и призвал широко продвигать уникальные природные и исторические памятники страны. В этой связи Касым-Жомарт Токаев поручил начать работу по включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО плато Устюрт, подземные мечети и завораживающие виды которого вызывают особый интерес у иностранных туристов.

Кроме того, лидер Казахстана поручил принять меры по защите петроглифов – памятников наскальной живописи на хребте Ешкиольмес и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык, представляющих собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации. Также поручено для сохранения историко-культурного наследия навести порядок в археологической деятельности.

Президент считает важнейшей задачей укрепление нашей национальной идентичности.

По его мнению, для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для казахов суннизм ханафитского толка. В этой связи глава государства призвал обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, основоположника тюркского суфизма, внесшего огромный вклад в распространение и утверждение ислама в Великой степи.

Выступая перед членами Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость борьбы с новыми пороками общества. В частности, он призвал поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол: наркоторговли и наркомании; лудомании; семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии; вандализма; расточительства.

Президент также выделил ключевые ценности, определяющие образ нашей нации. Это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. По его словам, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.

Лидер Казахстана отметил, что каждый гражданин нашей страны должен в полной мере воплощать в себе идеалы, которые емко выражает выдвинутая им концепция "Адал азамат", неразрывно связанная с идеей Справедливого Казахстана.

"Нам жизненно важно укоренить эти основополагающие ценности в сознании подрастающего поколения. "Адал азамат" – это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно изменить мировоззрение всех граждан и укоренить в общественном сознании новые ценности. Если каждый гражданин будет следовать идеалам концепции "Адал азамат", мы построим справедливое общество. "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех" – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства", – сказал глава государства.

В ходе заседания Национального курултая выступили депутаты Мажилиса Едил Жанбыршин и Никита Шаталов, общественный деятель Оразалы Сабден, адвокат Айман Омарова, депутат Сената, председатель Попечительского совета Общественного фонда "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" Евгений Болгерт, Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, которые остановились на актуальных проблемах общества и высказали ряд предложений.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что все новые идеи и инициативы, высказанные на Курултае, будут внимательно рассмотрены, по ним будут приняты конкретные меры. Он предложил провести четвертое заседание Национального курултая в следующем году в Кокшетау.

С полным текстом выступления главы государства на третьем заседании Национального курултая можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года обрисовал основные контуры будущего Казахстана в виде триады.

