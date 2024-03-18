Выучены ли уроки сахарного кризиса

12 марта Министерство сельского хозяйства РФ предложило опять установить запрет на экспорт сахара из России – по 31 августа 2024 года, то есть практически на полгода.

В проекте постановления отмечается, что указанный запрет не будет распространяться на сахар, вывозимый с территории РФ в государства – члены Евразийского экономического союза, но только "в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами, при наличии разрешений на вывоз, выдаваемых Минсельхозом России". Предполагается, что запрет вступит в силу через день после официального опубликования постановления. Вполне очевидно, что данная мера основного поставщика сахара в Казахстан также может повлиять на цены этого продукта в нашей стране, а то и вовсе вызвать очередной сахарный кризис наподобие коллапса 2022 года.





Вторым товаром, который может исчезнуть, является масложировая продукция. В отличие от ситуации с сахаром, где Казахстан сталкивается с внешними проблемами, такими как ограничения экспорта сахара Россией, здесь проблему создали наши власти. Хотя и не без участия наших северных соседей. Суть в том, что несколько лет назад в стране был принят технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию (024/2011), который строго ограничивает содержание трансизомеров жирных кислот (ТЖК), или, говоря проще, трансжиров, в масложировой продукции до 2%. Этот запрет кажется странным и нелогичным, поскольку содержание трансжиров гораздо выше во многих естественных для нас продуктах, таких как мясо, грудное молоко и др. Более того, он касается только узкой сферы масложировой продукции, не затрагивая их содержание в других продуктах, таких как хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, чипсы и другие.

Фото: Zakon.kz

Добиться снижения содержания трансжировых кислот (ТЖК) в масложировой продукции, такой как масло, спреды, маргарины и промышленные жиры, наши национальные производители, использующие местное растительное и животное сырье, просто не могут. На сегодняшний день в мире нет оборудования, которое позволило бы переработать отечественное сырье – животные жиры и растительные масла – с производством продукции с содержанием ТЖК ниже 2%. Исключение составляет только пальмовое масло. На самых дешевых фракциях этого сырья действительно можно получить продукцию с необходимым уровнем ТЖК в 2%, хотя пальмовое масло само по себе негативно сказывается на здоровье потребителей.





Лоббисты пальмового масла оказывают серьезное влияние, учитывая отсутствие технических регламентов по его содержанию в ЕАЭС и Казахстане. В результате единственные, кто выигрывает от этого запрета, – это импортеры пальмового масла в Казахстане, главным образом компании из России, которые могут односторонне ограничить экспорт или транзит любых товаров в любой момент, что мы видим в случае с сахаром.





Сегодняшняя угроза повторения сахарного кризиса ярко показывает нам, как опасна зависимость от импортеров. Это не только приводит к росту цен на продукты, но и вызывает экономические и социальные проблемы. Мелкие компании, производители продуктов, сталкиваются с банкротством, цены растут, а количество рабочих мест в предприятиях общественного питания, которых более 60 тыс. по всей стране, уменьшается. Это означает, что множество людей теряют работу. Кому это нужно в нашей стране?

Фото: primeminister.kz

Не зря буквально несколько месяцев назад президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности в очередной раз поднял вопрос продовольственной безопасности как главный приоритет для правительства. Он призвал чиновников всех уровней реагировать оперативно на изменения экономической ситуации и обеспечивать поддержку аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

Фото: primeminister.kz

Все это вполне достижимо, как в случае с сахаром, так и с масложировой продукцией. Правительство еще может снизить риски и смягчить возможные кризисы, если будет следовать указанию президента о том, что "продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом".





Если говорить о масложировой продукции, Астане не нужно изобретать велосипед. Для защиты продовольственной безопасности страны она вполне могла бы обратиться к практике Европейского союза, где, несмотря на аналогичные требования к ТЖК в 2%, для защиты своих производителей им разрешено поставлять маргарины и жиры с более высоким содержанием трансжиров не для конечных потребителей, а в секторе В2В (business to business), то есть для хлебобулочных, кондитерских и других производств.





Что касается В2С-сектора (business to client), то есть продажи продуктов населению непосредственно, в Европе уже давно принято не ограничивать использование продуктов на основе естественных трансжиров. Это вполне логично, учитывая, что большинство из нас потребляет более высокий процент трансжиров с мясом и молочными продуктами.





Простые и понятные меры, которые не потребуют дополнительных расходов из бюджета, могут значительно снизить риски для экономики страны, увеличив конкурентоспособность на внутреннем рынке и доход государства.





Это также позволит выполнить и другое поручение президента в сфере обеспечения продовольственной безопасности – обеспечение "прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров". Дело в том, что разрешение производства маргаринов и жиров с содержанием ТЖК более 2% для В2В сектора обеспечит промышленным предприятиям (производители хлубобулочных, кондитерских изделий) свободу выбора – покупать данный товар на основе отечественных растительных масел или же применять сырье на основе пальмовых продуктов.

Фото: freepik

В этом случае на внутреннем рынке появится дополнительное предложение и будет разрушена опасная для экономики и продовольственной безопасности страны монополия импортеров, которая создана текущими правилами техрегулирования ЕЭК по содержанию 2% ТЖК в жирах и маргаринах, из-за чего для их производства можно использовать только пальмовые продукты. Чтобы соблюсти требования по ТЖК, мы всегда можем дополнительно указывать их содержание на этикетке, как это делают в некоторых странах Европы или же в соседнем Китае.





Для национальной промышленности же это будет большая помощь и поддержка, которая позволит реализовать другое поручение Касым-Жомарта Токаева в сфере продовольственной безопасности: нарастить долю переработки отечественной продукции в АПК до 70%. Об этом глава государства говорил на недавнем Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, где он опять же отдельно подчеркнул необходимость снижения зависимости от импорта по социально значимым продовольственным товарам, в списке которых сахар и масложировая продукция занимают одни из первых мест.





Кроме всего прочего, принятие вышеупомянутых простых и назревших мер подстегнет и наш экспорт. Традиционные рынки сбыта масложировой продукции для Казахстана – КНР, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан – не ограничивают использование маргаринов и жиров с содержанием ТЖК, превышающим 2%.

Фото: freepik

Также нет таких запретов в Пакистане и Азербайджане, за рынки которых казахстанские производители могли бы побороться. В списке стран, где не регламентируется содержание ТЖК, а, скажем, достаточно просто указывать его на этикетках, среди близких нашим торговым маршрутам – также Молдова, Албания, Израиль, Южная Корея и даже Япония.





Таким образом, если правительство быстро и положительно разрешит вопрос, связанный с реализацией маргаринов и жиров с содержанием ТЖК, превышающим 2% для В2В сектора, оно убьет одним выстрелом сразу трех зайцев: отечественные предприятия увеличат экспорт данной продукции в несколько раз (а с ним и налоги), обеспечат продовольственную безопасность страны, снижая импортозависимость от пальмовых продуктов, а также предотвратят негативные социальные последствия. Если же оно по каким-то причинам не станет этого делать, значит в нашей стране так и не были выучены уроки сахарного кризиса.