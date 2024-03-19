Лидер рынка онлайн-продаж билетов "Тикетон" проводит ребрендинг

Сервис "Тикетон" – крупнейшая система онлайн-покупки билетов в Казахстане – объявляет о проведении ребрендинга. Теперь у "Тикетон" будет новый логотип в едином узнаваемом стиле компаний экосистемы Freedom Holding Corp.

Обновленный знак содержит слово Freedom и латинскую букву F, заключенную в щит. Общая стилистика позволяет объединять все проекты под эгидой цифровой экосистемы. Они отражают четыре основополагающих принципа холдинга: надежность, лидерство, инновационность и финансы.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов:

"Расширение ассортимента цифровых услуг и упрощение процесса их получения клиентами – один из приоритетных векторов нашего развития. Расширяя lifestyle-направление экосистемы Freedom, мы выбрали лидера рынка в своем сегменте. Продвинутый сервис "Тикетон" сегодня качественно меняет жизнь казахстанцев, позволяя им с помощью всего нескольких кликов стать участниками самых интересных событий в стране. За эти годы он доказал свои ведущие позиции главного онлайн-оператора по продаже билетов, при этом имея большой потенциал для дальнейшего роста. В будущем компания также может стать основным поставщиком концертов звезд мирового уровня, внося значимый вклад в креативную индустрию и экономику Казахстана".

Рынок развлечений относится к числу наиболее быстрорастущих секторов экономики страны. Объем отрасли развлечений, по данным сервиса "Тикетон", вырос на 30% по сравнению с показателями 2022 года, составив 56,9 млрд тенге. При этом он занимает 80%-ную долю на рынке онлайн-продаж билетов по оценке, проведенной в компании.

В 2024 году ожидается прирост отрасли на 22% и оборот в 69 млрд тенге. Ежедневно на "Тикетоне" продается от 10 до 25 тыс. билетов, а их общее количество за годы работы платформы уже превысило 16 млн. Охвачено 1335 гастрольных мероприятий в 2023 году, это почти в два раза больше, чем годом ранее. За прошлый год компания достигла оборота в 19,1 млрд тенге, что на 66% больше показателей 2022 года.



Генеральный директор "Тикетон" Виктория Торгунакова:

"Ребрендинг – важный этап развития нашей компании. Став частью Freedom Holding Corp., мы не просто меняем внешний облик. В первую очередь мы открываем новые возможности для наших клиентов и пользователей услугами сервиса: у нас произойдут интеграции с другими элементами экосистемы, будут созданы комплексные продукты для клиентов. Мы выйдем на новый, более высокий уровень обслуживания, а также планируем внедрить новые IT-решения. Одна из основных целей компании – стать высокотехнологичным финтех-сервисом на рынке онлайн-продаж билетов на мероприятия. Впереди казахстанцев ждет больше ярких событий, инициированных "Тикетоном".

Компания вошла в структуру Freedom Holding Corp. в сентябре 2022 года.

Партнерский материал.