Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лидер рынка онлайн-продаж билетов "Тикетон" проводит ребрендинг

Лидер рынка онлайн-продаж билетов &quot;Тикетон&quot; проводит ребрендинг, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 12:05 Фото: Александр Терентьев
Сервис "Тикетон" – крупнейшая система онлайн-покупки билетов в Казахстане – объявляет о проведении ребрендинга. Теперь у "Тикетон" будет новый логотип в едином узнаваемом стиле компаний экосистемы Freedom Holding Corp.

Обновленный знак содержит слово Freedom и латинскую букву F, заключенную в щит. Общая стилистика позволяет объединять все проекты под эгидой цифровой экосистемы. Они отражают четыре основополагающих принципа холдинга: надежность, лидерство, инновационность и финансы.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов:

"Расширение ассортимента цифровых услуг и упрощение процесса их получения клиентами – один из приоритетных векторов нашего развития. Расширяя lifestyle-направление экосистемы Freedom, мы выбрали лидера рынка в своем сегменте. Продвинутый сервис "Тикетон" сегодня качественно меняет жизнь казахстанцев, позволяя им с помощью всего нескольких кликов стать участниками самых интересных событий в стране. За эти годы он доказал свои ведущие позиции главного онлайн-оператора по продаже билетов, при этом имея большой потенциал для дальнейшего роста. В будущем компания также может стать основным поставщиком концертов звезд мирового уровня, внося значимый вклад в креативную индустрию и экономику Казахстана".

Рынок развлечений относится к числу наиболее быстрорастущих секторов экономики страны. Объем отрасли развлечений, по данным сервиса "Тикетон", вырос на 30% по сравнению с показателями 2022 года, составив 56,9 млрд тенге. При этом он занимает 80%-ную долю на рынке онлайн-продаж билетов по оценке, проведенной в компании.

В 2024 году ожидается прирост отрасли на 22% и оборот в 69 млрд тенге. Ежедневно на "Тикетоне" продается от 10 до 25 тыс. билетов, а их общее количество за годы работы платформы уже превысило 16 млн. Охвачено 1335 гастрольных мероприятий в 2023 году, это почти в два раза больше, чем годом ранее. За прошлый год компания достигла оборота в 19,1 млрд тенге, что на 66% больше показателей 2022 года.

Генеральный директор "Тикетон" Виктория Торгунакова:

"Ребрендинг – важный этап развития нашей компании. Став частью Freedom Holding Corp., мы не просто меняем внешний облик. В первую очередь мы открываем новые возможности для наших клиентов и пользователей услугами сервиса: у нас произойдут интеграции с другими элементами экосистемы, будут созданы комплексные продукты для клиентов. Мы выйдем на новый, более высокий уровень обслуживания, а также планируем внедрить новые IT-решения. Одна из основных целей компании – стать высокотехнологичным финтех-сервисом на рынке онлайн-продаж билетов на мероприятия. Впереди казахстанцев ждет больше ярких событий, инициированных "Тикетоном".

Компания вошла в структуру Freedom Holding Corp. в сентябре 2022 года.

Партнерский материал.

Читайте также

Что делают для сокращения разрыва между городом и селом в Карагандинской области
Что делают для сокращения разрыва между городом и селом в Карагандинской области
Мирзагалиев принял участие в энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне
Магзум Мирзагалиев принял участие в энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне
Казахстан и Германия запускают уникальное производство косметики на основе кобыльего молока
Казахстан и Германия запускают уникальное производство косметики на основе кобыльего молока
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Сергек, желтый сигнал, светофор
Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: