Тимур Турлов: "Мы прошли путь от локального брокера до международной финтех-группы"

Экосистема Freedom Holding Corp. расширится за счет платежей по QR-коду в китайских магазинах, беспилотных такси и доставках дронами. О развитии этих сервисов в Казахстане компания договорилась с китайскими партнерами в ходе визита президента Токаева в Шанхай, сообщает Zakon.kz.

Холдинг последовательно расширяет возможности своей экосистемы, чтобы пользователи Freedom SuperApp могли найти любой сервис в одном приложении – от традиционных банковских услуг до новостей и соцсетей.

Международный финтех начинался с брокерского бизнеса, который Тимур Турлов – на тот момент еще студент – создал в 2008 году, когда другие финансовые компании закрывались из-за международного финансового кризиса.

Китай, Турция и Франция – с какими юрисдикциями сотрудничает Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. подписал большой пакет соглашений с технологическими лидерами Китая в рамках визита президента Казахстана в Шанхай. С Alipay и WeChat Pay холдинг работает над тем, чтобы пользователи Freedom SuperApp могли расплачиваться по QR-кодам в магазинах Китая и оплачивать покупки на крупнейших маркетплейсах. Как пояснил основатель Freedom Тимур Турлов, цель этих соглашений – дать клиентам экосистемы прямой доступ на китайский рынок, чтобы они получали товары не с огромной наценкой, а на действительно конкурентных условиях.

С Geely компания договорилась создать в Казахстане сеть зарядных станций для электромобилей и наладить локальную сборку. С Baidu – запустить в Казахстане сервис беспилотного такси Apollo Go. С Alibaba Cloud – о развитии облачных технологий.

При этом Freedom Holding не намерен ограничиваться развитием бизнеса в домашнем регионе. Так, летом завершилась сделка по приобретению 99,32% акций турецкого банка Turkish Bank A.Ş. Для холдинга это не рядовое расширение географии, а стратегический прорыв. Привлекательность Турции складывается из двух факторов: емкого рынка (свыше 86 млн жителей) с высоким уровнем проникновения цифровых сервисов и уникального географического положения – страна служит естественным коридором между Европой и Азией. Параллельно холдинг уже подал документы на французскую банковскую лицензию: она рассматривается как ключ к европейскому рынку, где целевую аудиторию проекта Турлов оценил в 50 млн человек.

История Freedom от первых сделок до листинга на Nasdaq

Freedom Holding Corp. появился в самый разгар финансового кризиса в 2008 году – 21-летний студент Тимур Турлов вместе с несколькими коллегами основал в России небольшую брокерскую компанию "Фридом Финанс". Цель – дать инвесторам из Восточной Европы доступ к рынкам США. На тот момент Турлов несколько лет торговал на международных площадках в глобальной компании и подразделении российского банка. В бизнес молодые люди вложили $100 тыс. собственных накоплений.

"Когда мы начинали этот бизнес в ноябре 2008 года и консультировали первого клиента, очень сложно было поверить, что нас в будущем станет очень много – больше 14 млн пользователей в нашей цифровой экосистеме", – сказал основатель Freedom, подводя итоги 2026 финансового года.

В России начинающая брокерская компания сталкивалась с высокой конкуренцией со стороны крупнейших банков. Турлов, посетивший в 2011 году Казахстан, вдохновился страной, ее экономическими возможностями и интересом населения к финансам. Предприниматель в 2012 году открыл офис брокера на казахстанском рынке, бизнес быстро выбился в лидеры в своем сегменте. Турлов изначально ориентировался на технологии, позволяющие удобно торговать ценными бумагами, в том числе на международных площадках.

В 2013 году Турлов начал готовить почву для дальнейшей международной экспансии – зарегистрировал на Кипре компанию Freedom Finance Europe Ltd (сейчас Freedom24, которая обслуживает более 600 тыс. клиентов в Европе). В 2015 году Freedom провел обратное поглощение невадской компании BMB Munai.

В течение последующих четырех лет бизнесмен готовился к выходу на Nasdaq. Как он говорил, международная экспансия – это марафон, а не спринт, поэтому нужно быть готовым к длинной дистанции и не ждать быстрых результатов. И успех – это не одна победа, а множество маленьких шагов.

В 2019 году Freedom Holding Corp. стал первой компанией с пространства СНГ, которая провела IPO на одной из крупнейших международных площадок. Акции при размещении стоили $14,4, а капитализация составила $900 млн. Сейчас – более $150 и $9,2 млрд, соответственно.

Рост клиентской базы и диверсификация бизнеса

Привлеченные средства Турлов направил на строительство экосистемы. Freedom стал крупнейшим покупателем и создателем стартапов в Казахстане, прежде всего это касалось IT-проектов. По данным на 2023 год, на эти цели компания направила $136 млн. Однако, как отмечал Турлов, он не считает себя венчурным инвестором, поскольку приобретал стартапы не с целью дальнейшей перепродажи, а, по его выражению, для развития экосистемы командами, технологиями и клиентскими базами.

Брокерский сегмент по-прежнему остается крупнейшим источником дохода холдинга, генерируя порядка трети выручки. В 2026 финансовом году достижения в этом направлении напрямую связаны с ростом активности клиентов, а их число в свою очередь увеличилось на начало августа 2026 года до 878 тыс.

На втором месте по выручке внутри группы – банковское направление. В конце 2020 года компания Турлова за $52,9 млн приобрела банк Kassa nova и на его основе появился Freedom Bank. Как отмечал в недавнем интервью член совета директоров кредитной организации Айдос Жумагулов, в начале 2021 года депозитный портфель составлял всего $126 млн, а сейчас – более $3,2 млрд.

По состоянию на 30 июня 2026 года (I квартал 2027 финансового года) совокупные активы банковского сегмента увеличились на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до $6,03 млрд, а это более 40% от активов всего холдинга. Однако, как любит повторять Тимур Турлов, главный актив – это клиенты. На конец лета 2026 года число клиентов кредитной организации превысило 5,45 млн. Аналогичная ситуация складывается и с пользователями SuperApp, которое было запущено в 2024 году и стало основной точкой доступа к сервисам холдинга Freedom. Суперприложением пользуются около 6 млн человек.

Страховой сегмент, представленный компаниями по классическому страхованию (Freedom Insurance) и страхованию жизни (Freedom Life), формировался за счет приобретений – Турлов приобрел эти активы в 2018 году, а в 2022 году они вошли непосредственно в состав Freedom Holding Corp. За год совокупно они принесли холдингу $43.7 млн чистой прибыли. По данным Национального банка Казахстана, Freedom Life занимает в стране примерно 7,4% рынка добровольного страхования от несчастных случаев и 19,3% рынка пенсионного аннуитетного страхования. Доля Freedom Insurance на общем рынке страхования страны – около 6,55% по совокупным активам, а на рынке страхования автогражданской ответственности по полученным взносам – 14,53%.

В 2023 году Freedom начал активно развивать лайфстайл-направление, чему предшествовали покупки цифровых потребительских сервисов: онлайн-ритейлера Arbuz.kz, билетного оператора Ticketon и туристического Aviata. И 2026 финансовый год оказался для этого сегмента прорывным. Так, за счет увеличения заказов в онлайн-ретейлере Arbuz.kz и выхода холдинга в телеком-сектор через приобретение Freedom Cloud Holding произошел резкий скачок выручки на 143% – до $97,4 млн. А в I квартале 2027 финансового года этот сегмент заработал еще $73.9 млн.

Телеком и инфраструктура для ИИ принесут миллиарды долларов

Как заявил Тимур Турлов, телеком станет четвертой крупной статьей доходов, которая способна принести несколько миллиардов долларов выручки в ближайшие годы. Это направление сейчас находится на этапе строительства и требует миллиардные инвестиции, которые берутся за счет прибыли других сегментов и привлеченных средств. Скорость реализации масштабных проектов дает основания полагать, что телеком вскоре начнет генерировать самостоятельный доход.

Уже построено 220 базовых станций 5G, обеспечивающих фиксированный беспроводной интернет для 35 тыс. клиентов. Компания строит дата-центры, развивает суверенное облако и готовится к запуску виртуального мобильного оператора (MVNO) в 2026 году. Для управления AI-инфраструктурой зарегистрирована Freedom AI Ltd.

Из последних новостей – Freedom в соответствии с договоренностью с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Citi создаст в стране глобальный кластер для развития ИИ. Инвестиции в Freedom AI Super Cluster оцениваются в $2 млрд. Кластер станет передовым ЦОД для госсектора, бизнеса и науки. Ввод первой очереди запланирован на первый квартал 2027 года, последующие фазы – в 2027-2028 годах. Также компания реализует совместный с NVIDIA проект по созданию Суверенного центра ИИ в Экибастузе.

Freedom строит Центр обработки данных (ЦОД) Freedom Cloud в технопарке "Алатау" (инвестиции около $376 млн) в партнерстве с Amazon Web Services и дата-центр Akashi в Астане (мощность 100 МВт) с China Mobile International, а также создает совместную лабораторию с Nokia в Кремниевой долине.

В 2025-м кейс компании Турлова вышел в одной из трех крупнейших бизнес-школ мира – Stanford Graduate School of Business. Основатель Freedom тогда написал в своем Telegram-канале: "Когда мы только начинали, никто не мог представить, что спустя несколько лет историю Freedom будут разбирать в Стэнфорде – одной из самых влиятельных бизнес-школ мира". Он подчеркнул, что это не просто достижение, а подтверждение: идеи, рожденные в Алматы и Астане, могут быть актуальны и важны в любой точке мира.

"Мы прошли путь от локального брокера до международной финтех-группы с офисами в 24 странах, с экосистемой, собственной инфраструктурой и технологиями, которые меняют рынок", – написал предприниматель.

Чтобы понять масштаб трансформации, достаточно взглянуть на совокупную динамику выручки холдинга. В 2020 финансовом году она составляла $121,9 млн, а в 2026-м – $2,19 млрд, то есть за шесть лет показатель вырос почти в 18 раз.