Тройня родилась в семье алматинского военнослужащего

В семье старшины роты алматинской десантно-штурмовой бригады имени Райымбек батыра Вооруженных сил Сейтжана Асилбекова в преддверии Наурыз мейрамы родилась тройня: два сына и дочка, сообщает Zakon.kz.

В семье Сейтжана и Миниры Асилбековых уже подрастает 11-летняя дочь Диана. Долгое время родители мечтали о втором ребенке. И вот случилось настоящее чудо – Минира родила тройняшек. Мальчикам дали имена Сұңқар и Заңғар, а девочке – Сырғалым.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Известие о том, что жена ждет тройню, очень удивило меня. И у меня, и у нее в роду есть близнецы, но тройняшек ни у кого не было. Я очень счастлив. В глубине души я очень хотел сына, а родилось сразу двое, плюс еще доченька. Теперь я чувствую еще большую ответственность за свою большую семью", – поделился радостью сержант 3-го класса Сейтжан Асилбеков.

Отмечается, что теперь из комнаты в общежитии Асилбековы переедут в просторную квартиру, а с воспитанием малышей помогут бабушки и служба по работе с членами семей военнослужащих.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Разделить радость многодетной семьи в день выписки в перинатальный центр пришли сослуживцы Сейтжана.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Национальные костюмы, шары, песни, огромные букеты создали ощущение праздника. Коллеги пожелали семье Асилбековых счастья, любви и благополучия.