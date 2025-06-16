Тройня родилась в Актобе

У пары из Актобе родилась тройня, сообщает Zakon.kz.

Издание "Диапазон" пишет, что в Актобе из роддома выписали маму с тройней. Новорожденных мальчиков назвали Амин и Амир, а девочку Айша. Супруги Расул и Полина Саматовы теперь родители пятерых детей. Их старшим детям – дочке Даяне пять лет, а сыну Исламу три годика.

"Наша кафедра акушерства и гинекологии №1 находится в Актюбинском медицинском центре. По статистике, тройни – это очень редкая беременность, особенно спонтанная, то есть без вспомогательных технологий ЭКО и так далее. У нашей пациентки беременность наступила самостоятельно, у нее есть наследственность по многоплодной беременности. Малыши в удовлетворительном состоянии выписываются домой. Полина очень позитивная женщина, сразу была настроена на благополучное вынашивание и родоразрешение", – рассказала руководитель кафедры акушерства и гинекологии №1 Светлана Шиканова.

Поздравить молодых родителей тройни приехали не только родные и близкие, но еще и аким района Астана города Актобе Баянбек Кырыкбаев. Он вручил цветы Полине Саматовой, игрушки и коляски для детей. Новоиспеченная мама тройни всех поблагодарила за внимание и поддержку.

16 июня 2025 года Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана рассказало, что за 12 месяцев 2024 года в Казахстане родилось 365,9 тыс. детей (в 2023 году – 388,4 тыс.), из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки. Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляют 27,5%, в возрасте 30-34 лет – 26,2%. Девушки в возрасте до 20 лет в 2024 году родили 11,9 тыс. детей, женщины старше 50 лет – 100 малышей. При этом средний возраст матери в 2024 году составил 29,8 года.