В области Абай состоялся показ мод "Ұлттық style"
Главная цель мероприятия – пропаганда национальной одежды и обучение каждого казахстанца сохранению своей культуры и национальной идентичности, приобщению казахских традиций к современности.
"Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках известной всем нам концепции Наурызнама. Здесь демонстрируется не только национальная одежда, но и украшения мастеров нашего города ручной работы и другие изделия", – сказал директор областного центра культуры и народного творчества Ерлан Султанов.
Фото: центр культуры и народного творчества области Абай
Совместно с основателями школы "BRILLIANT MODELS", которая является лучшей школой творческого, эстетического и модного развития области Абай, были представлены три основных показа мод местных брендов "Руна", "Кулыншак", "Жанна Баймуратова".
Кроме того, в ходе мероприятия на казахских национальных инструментах композиции исполнили певцы государственной филармонии имени Амре Кашаубаева Жазира Азилькияшова, Адилет Сериков, Айгуль Каримова.
Фото: центр культуры и народного творчества области Абай