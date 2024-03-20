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В области Абай состоялся показ мод "Ұлттық style"

В области Абай состоялся показ мод &quot;Ұлттық style&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:05 Фото: Центр культуры и народного творчества области Абай
В рамках празднования декады Наурызнама в музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, в честь Национального дня одежды был проведен показ мод "Ұлттық style", организованный областным центром культуры и народного творчества.

Главная цель мероприятия – пропаганда национальной одежды и обучение каждого казахстанца сохранению своей культуры и национальной идентичности, приобщению казахских традиций к современности.

"Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках известной всем нам концепции Наурызнама. Здесь демонстрируется не только национальная одежда, но и украшения мастеров нашего города ручной работы и другие изделия", – сказал директор областного центра культуры и народного творчества Ерлан Султанов.
В области Абай состоялся показ мод "Ұлттық style", фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:05

Фото: центр культуры и народного творчества области Абай

Совместно с основателями школы "BRILLIANT MODELS", которая является лучшей школой творческого, эстетического и модного развития области Абай, были представлены три основных показа мод местных брендов "Руна", "Кулыншак", "Жанна Баймуратова".

Кроме того, в ходе мероприятия на казахских национальных инструментах композиции исполнили певцы государственной филармонии имени Амре Кашаубаева Жазира Азилькияшова, Адилет Сериков, Айгуль Каримова.

В области Абай состоялся показ мод "Ұлттық style", фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:05

Фото: центр культуры и народного творчества области Абай

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