Традиции становятся трендом – как в области Абай отмечают декаду Наурызнама

Показать традиции и национальную идентичность казахского народа в обыденной жизни в самых различных местах и ситуациях удалось в рамках декады Наурызнама в регионе. Местом действия оказались не только музеи и театры, но и улицы областного центра и даже аэропорт.

По поручению главы государства выработаны новые подходы празднования Наурыз мейрамы. Каждый день этого периода посвящен определенной теме и ценности, отражающей богатство и многообразие казахстанской культуры и общества. От благотворительности и культурных мероприятий до национальных традиций и экологических акций – декада Наурызнама призвана охватить все сферы жизни общества.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В день "Көрісу күні – Амал мерекесі" состоялась встреча акима области Абай, председателя региональной Ассамблеи народа Казахстана Нурлана Уранхаева с представителями этнокультурных объединений и общественных институтов. Главной темой обсуждения стали ближайшие планы, ход проведения мероприятий, запланированных к проведению самого главного весеннего праздника.

"Новая концепция Наурыз мейрамы основана на социокультурном потенциале праздника объединять многоэтнические и поликонфессиональные сообщества. Уверен, что наша область, вобрав в себя все духовно-нравственные и культурные ценности, станет примером в части придания особого консолидирующего статуса праздника, повествуя монолитность многонационального общества. Ұлыс оң, ақ мол болсын!" – сказал аким области.

Также в этот день Историко-краеведческий музей организовал выставку "Амал келді – жыл келді". Следующим в рамках декады Наурызнама состоялось праздничное мероприятие "Ұрпақтан ұрпаққа", приуроченное ко Дню культуры и национальных традиций.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В здании международного аэропорта "ABAI" была организована выставка картин художников, на которой представили национальные изделия местных ремесленников и мастеров, подарочные наборы, сувениры и ювелирные изделия, а также работы нескольких авторов.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Пассажирам задали вопросы викторины, связанные с традициями и обычаями, розданы буклеты с информацией и боксы с национальными блюдами.



Кроме того, в области Абай впервые прошел форум "Аялы әже". По инициативе Главы государства в праздничную декаду Наурызнама Совет ветеранов области Абай при поддержке акимата организовал форум "Аялы әже" на тему "Әжелер - ұлт ұйытқысы, тәрбие бесігі".

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Первый заместитель акима области Шалкар Байбеков выразил благодарность представителям старшего поколения, которые, не покладая рук, работают над воспитанием молодежи. Пожилые женщины, которые популяризировали национальные ценности и внесли большой вклад в сохранение преемственности поколений, были награждены благодарственными письмами акима области. В работе форума, посвященного национальным ценностям, приняли участие около 500 участников из городов и районов области.

Еще несколько ярких мероприятий провели в День национальной одежды. Тренд был задан руководством области – в этот день в национальной одежде на работу пришел аким региона Нурлан Уранхаев, акимы городов и районов области, специалисты управлений и отделов. Впрочем, идею поддержали не только госслужащие. На улицах областного центра сегодня можно встретить людей, облачившихся в камзолы, украшенные национальным орнаментом.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Также в областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых совместно со школой "BRILLIANT MODELS" организовали показ национальной моды "Ұлттық style". Цель мероприятия - популяризация национальной одежды, обучение каждого казахстанца сохранению своей культуры и национальной идентичности, уважение к нашим предкам и приобщение наших традиций к современности.

А парад национальной одежды с участием моделей из театра моды "Гүлсымбат" прошел прямо по центральным улицам Семея, начиная от Городского Дворца культуры. Молодые девушки не только удивляли горожан столь непривычным стилем одежды на улицах города, но и восхищали своим изяществом и женственностью, сочетая их с национальным колоритом.

Фото: пресс-служба акимата области Абай