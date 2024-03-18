В Астане молодежь запустила челлендж ко Дню национальной одежды
Фото: gov.kz
В рамках декады Наурызнама 18 марта в честь Дня национальной одежды Управление по вопросам молодежной политики Астаны совместно с молодежными организациями столицы запустило челлендж по популяризации национальной одежды народа Казахстана.
Казахская национальная одежда – это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Она, как яркий "индикатор" национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого.
В видеочеллендже приняли участие свыше 10 молодежных организаций города.
Челлендж столичная молодежь предложила продолжить жителям других регионов Казахстана.
Читайте также
Выучены ли уроки сахарного кризиса
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript