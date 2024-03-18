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В Астане молодежь запустила челлендж ко Дню национальной одежды

В Астане молодежь запустила челлендж ко Дню национальной одежды, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:32 Фото: gov.kz
В рамках декады Наурызнама 18 марта в честь Дня национальной одежды Управление по вопросам молодежной политики Астаны совместно с молодежными организациями столицы запустило челлендж по популяризации национальной одежды народа Казахстана.
Казахская национальная одежда – это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Она, как яркий "индикатор" национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого.

В видеочеллендже приняли участие свыше 10 молодежных организаций города.

Челлендж столичная молодежь предложила продолжить жителям других регионов Казахстана.

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