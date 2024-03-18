В Астане молодежь запустила челлендж ко Дню национальной одежды

Фото: gov.kz

В рамках декады Наурызнама 18 марта в честь Дня национальной одежды Управление по вопросам молодежной политики Астаны совместно с молодежными организациями столицы запустило челлендж по популяризации национальной одежды народа Казахстана.

Казахская национальная одежда – это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Она, как яркий "индикатор" национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого.

В видеочеллендже приняли участие свыше 10 молодежных организаций города.

Челлендж столичная молодежь предложила продолжить жителям других регионов Казахстана. Читайте также Выучены ли уроки сахарного кризиса

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