Көрісу күні: в Актобе прошел необычный парад бабушек

В Актюбинской области в рамках общенациональной декады Наурызнама проходят различные мероприятия. В областном центре 14 марта 2025 года в рамках празднования Көрісу күні состоялась праздничная программа под названием «Амал келді – жыл келді», сообщает Zakon.kz.

Особенностью этого мероприятия стало то, что 100 бабушек в белых кимешек и 100 невесток в белых платках прошли по улицам Актобе на радость жителям города. Во время праздника участники необычной акции встречали собравшихся на площади людей и демонстрировали традицию приветствия друг друга, а невесты между тем приветствовали старейшин.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Праздничная программа началась с демонстрации традиционного обряда "Бастаңғы", который занимает особое место в казахской культуре и передается из поколения в поколение. Уже позже мероприятие продолжилось парадом-караваном. Яркое шествие, демонстрирующее нашу историю и культуру, возглавили участницы Актюбинского областного филиала РОО "Қазақ аналары – дәстүрге жол", совета матерей и совета аксакалов Алматинского района.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

"Праздничный караван был организован с целью популяризации наших национальных традиций. Особенностью автопробега является то, что в нем приняли участие волонтеры-жители города, члены Совета матерей Алматинского района и Актюбинского областного филиала общественного объединения "Казахские матери – путь к традициям", а также участники ансамбля "Асыл Әжелер". Также для жителей проводились соревнования по национальным видам спорта. Молодежь также выразила свое недовольство тем, что праздник совпал с месяцем поста. День встречи — праздник, прославляющий достоинство и доброту, единство и мир среди казахского народа. Мы собираемся сделать традицией ежегодное проведение праздничного парада в праздник Амал", — говорит методист Дома культуры "Геолог", руководитель женского клуба "Шолпы" Бибигуль Акжигитова.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

В завершение мероприятия, на котором пропагандировались наши национальные ценности, актюбинцы отведали блюда с праздничного дастархана, в том числе наурыз көже. А после участники и гости шествия смогли посоревноваться в национальных видах спорта. Стоит отметить, что сегодня праздничные гуляния прошли во всех населенных пунктах Актюбинской области.