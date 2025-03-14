#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Статьи

Көрісу күні: в Актобе прошел необычный парад бабушек

Декада Наурызнама в Актобе , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:11 Фото: пресс-служба акимата Актобе
В Актюбинской области в рамках общенациональной декады Наурызнама проходят различные мероприятия. В областном центре 14 марта 2025 года в рамках празднования Көрісу күні состоялась праздничная программа под названием «Амал келді – жыл келді», сообщает Zakon.kz.

Особенностью этого мероприятия стало то, что 100 бабушек в белых кимешек и 100 невесток в белых платках прошли по улицам Актобе на радость жителям города. Во время праздника участники необычной акции встречали собравшихся на площади людей и демонстрировали традицию приветствия друг друга, а невесты между тем приветствовали старейшин.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Праздничная программа началась с демонстрации традиционного обряда "Бастаңғы", который занимает особое место в казахской культуре и передается из поколения в поколение. Уже позже мероприятие продолжилось парадом-караваном. Яркое шествие, демонстрирующее нашу историю и культуру, возглавили участницы Актюбинского областного филиала РОО "Қазақ аналары – дәстүрге жол", совета матерей и совета аксакалов Алматинского района.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

"Праздничный караван был организован с целью популяризации наших национальных традиций. Особенностью автопробега является то, что в нем приняли участие волонтеры-жители города, члены Совета матерей Алматинского района и Актюбинского областного филиала общественного объединения "Казахские матери – путь к традициям", а также участники ансамбля "Асыл Әжелер". Также для жителей проводились соревнования по национальным видам спорта. Молодежь также выразила свое недовольство тем, что праздник совпал с месяцем поста. День встречи — праздник, прославляющий достоинство и доброту, единство и мир среди казахского народа. Мы собираемся сделать традицией ежегодное проведение праздничного парада в праздник Амал", — говорит методист Дома культуры "Геолог", руководитель женского клуба "Шолпы" Бибигуль Акжигитова.

В Актобе 100 бабушек и 100 невесток пропагандировали национальные ценности, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:11

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:11
Как алматинцы встретили "Көрісу күні – Амал мерекесі" в парке Кок-Тобе

В завершение мероприятия, на котором пропагандировались наши национальные ценности, актюбинцы отведали блюда с праздничного дастархана, в том числе наурыз көже. А после участники и гости шествия смогли посоревноваться в национальных видах спорта. Стоит отметить, что сегодня праздничные гуляния прошли во всех населенных пунктах Актюбинской области.

Фото Бауржан Апсеитов
Бауржан Апсеитов
Поделиться новостью
Читайте также
Коридор затмений в марте 2025 года: как пережить и избежать проблем
Статьи
18:19, Сегодня
Коридор затмений в марте 2025 года: как пережить и избежать проблем
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: