Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями
Он обсудил вопросы налаживания инвестиционных связей, укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
Так, компания Shouguang Agricultural Development Group Limited построит в регионе крупный тепличный комплекс площадью от 100 га. Объем инвестиций в новый проект по итогам запуска всех этапов составляет до 70 млн долларов.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Потенциал развития плодоовощной отрасли в регионе заинтересовал и компанию Shandong Shouguang Vegetable Industry Group Co.
В результате ввод в строй двух крупных тепличных комплексов позволит региону стать одним из крупных поставщиков плодоовощной продукции в стране.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Еще один инвестор – ТОО "Kazakh Industrial stroi" – на 7 млн долларов уже начал работу по запуску завода по производству бетонного полотна. Продукция в настоящее время успешно применяется для строительства и реконструкции ирригационных каналов. Это позволяет увеличить срок эксплуатации каналов и снизить потери воды.
Среди крупных проектов – строительство завода по производству систем капельного орошения. Компания из Жамбылской области "KAZ Каспий ГИДРО ауыл шаруашылығы технологиясы" намерена вложить в проект 6 млн долларов. Это даст возможность более активно использовать интенсивное орошение в регионе.
Фото: пресс-служба Жамбылской области
Также в этот день Ербол Карашукеев провел встречи с руководителями компаний, которые занимаются производством ирригационного оборудования, агродронов, пластика, овощной продукции.
В ходе беседы с представителями Ассоциации семеноводства стран экономического сотрудничества внимание уделено вопросам улучшения качества семенного материала для обеспечения более высокого уровня урожайности.
Всего в международной выставке принимают участие более 70 крупных компаний, а также представители министерства сельского хозяйства Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Организации тюркских государств.
Форум-выставка продолжит свою работу 21 марта. В этот день состоятся 3-е совещание министров сельского хозяйства Организации Тюркских Государств (ОТГ), 8-й Конгресс семеноводства ЕСОSA, Тюркский агробизнес-форум, встречи в формате B2B.