Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями

Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 20:33 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел встречи с представителями деловых кругов ряда стран на международной сельскохозяйственной форум-выставке "KazАgroZhambyl-2024" в Таразе.

Он обсудил вопросы налаживания инвестиционных связей, укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Так, компания Shouguang Agricultural Development Group Limited построит в регионе крупный тепличный комплекс площадью от 100 га. Объем инвестиций в новый проект по итогам запуска всех этапов составляет до 70 млн долларов.

Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 20:33

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Потенциал развития плодоовощной отрасли в регионе заинтересовал и компанию Shandong Shouguang Vegetable Industry Group Co.

В результате ввод в строй двух крупных тепличных комплексов позволит региону стать одним из крупных поставщиков плодоовощной продукции в стране.

Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 20:33

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Еще один инвестор – ТОО "Kazakh Industrial stroi" – на 7 млн долларов уже начал работу по запуску завода по производству бетонного полотна. Продукция в настоящее время успешно применяется для строительства и реконструкции ирригационных каналов. Это позволяет увеличить срок эксплуатации каналов и снизить потери воды.

Среди крупных проектов – строительство завода по производству систем капельного орошения. Компания из Жамбылской области "KAZ Каспий ГИДРО ауыл шаруашылығы технологиясы" намерена вложить в проект 6 млн долларов. Это даст возможность более активно использовать интенсивное орошение в регионе.

Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 20:33

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Также в этот день Ербол Карашукеев провел встречи с руководителями компаний, которые занимаются производством ирригационного оборудования, агродронов, пластика, овощной продукции.

В ходе беседы с представителями Ассоциации семеноводства стран экономического сотрудничества внимание уделено вопросам улучшения качества семенного материала для обеспечения более высокого уровня урожайности.

Всего в международной выставке принимают участие более 70 крупных компаний, а также представители министерства сельского хозяйства Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Организации тюркских государств.

Форум-выставка продолжит свою работу 21 марта. В этот день состоятся 3-е совещание министров сельского хозяйства Организации Тюркских Государств (ОТГ), 8-й Конгресс семеноводства ЕСОSA, Тюркский агробизнес-форум, встречи в формате B2B.

Читайте также

Признание Самата Абиша, заявление ГП по Ерлану Тургумбаеву и новые камеры в Алматы – итоги 20 марта
Признание Самата Абиша, заявление ГП по Ерлану Тургумбаеву и новые камеры в Алматы – итоги 20 марта
Назначена дата главного судебного разбирательства по делу в отношении Кайрата Сатыбалды
Назначена дата главного судебного разбирательства по делу в отношении Кайрата Сатыбалды
Токаев вновь в Алматы
Токаев вновь в Алматы
Айсулу Омарова
Карашукеев Ербол Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: