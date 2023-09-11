Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в пленарном заседании ХІ гражданского форума Жамбылской области "Государство. Общество. Бизнес. Партнерство в построении Справедливого Казахстана".

В форуме приняли участие общественные активисты из городов Астаны, Алматы, Шымкента, также Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской областей.

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На сегодняшний день в области зарегистрировано 878 неправительственных организаций. Гражданский форум является главной диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы, формируются стратегические задачи для дальнейшего развития НПО и укрепления взаимодействия между гражданским сектором и властью.

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Приветствуя участников, глава региона отметил, что форум станет отправной точкой к новому формату сотрудничества между местными исполнительными органами и неправительственным сектором.

"Объединение усилий неправительственных и некоммерческих организаций в рамках форума является одним из важнейших механизмов реализации концепции "Слышащее государство". В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул, что необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Неправительственный сектор вносит свой вклад в укрепление принципов демократии, решение социальных проблем. Не сомневаюсь, что мы будем и дальше совместно работать на благо жителей нашего региона".Ербол Карашукеев

В своем выступлении исполняющий обязанности вице-министра культуры и информации РК Данияр Кадыров заверил участников форума, что государство всегда будет поддерживать социальные инициативы.

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Выступили также президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель общественного объединения "SHEBER SHANYRAQ" Анар Бексултанова, председатель объединения юридических лиц "Гражданский альянс Жамбылской области" Исламбек Дастан.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Волонтеры, лидеры и представители общественных объединений отмечены нагрудным знаком "Облысқа сіңірген еңбегі үшін", Почетными грамотами, Благодарственными письмами акима Жамбылской области, Благодарственными письмами Гражданского альянса Казахстана.

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также в ходе форума был подписан трехсторонний меморандум с несколькими крупными предприятиями области для оказания мер поддержки неправительственным организациям, в том числе финансирование грантов и реализация значимых проектов.

В Жамбылской области проходит региональный гражданский форум

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Обсуждение роли неправительственных объединений в обществе продолжилось в ходе панельных секций. Участники посетили также выставку "Тараз – город ремесленников".

Читайте также

В Акмолинской области появится 44 новых объектов бизнеса
В Акмолинской области стало на 44 бизнесмена больше
Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах
Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах
В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5
В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5
Анастасия Московчук
Карашукеев Ербол Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
тренера сборной Германии уволили
Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления