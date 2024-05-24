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Спортсмены Ирана приедут на Всемирные игры кочевников

Игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 08:45 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Сборная Ирана примет участие в шести видах спорта на V Всемирных играх кочевников в Астане, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, наша страна получила от Ирана подтверждение об участии по следующим видам спорта:

  • алыш
  • ашыртмалы аба гюреши
  • дәстүрлі садақ ату
  • жамбы ату кураш
  • қазақ күресі
Игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 08:45

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Помимо этого, иранская сторона предложила создать рабочую группу для автивизации дальнейшего сотрудничества по организации участия в V Всемирных играх кочевников в Астане.

Накануне стало известно, что российские спортсмены планируют выступить на V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане.

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