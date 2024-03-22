Наурыз мейрамы масштабно отметили в области Абай

Помимо празднования в административном центре региона – городе Семей, торжественные мероприятия провели также в районах области.

На Центральной площади Семея, Арбате и набережной гостей ждали белоснежные юрты, качели алтыбакан, ростовые куклы, яркие фотозоны и спортивные площадки. Хорошего настроения прибавила и ясная солнечная погода, радующая жителей весенним теплом. К празднованию Наурыз мейрамы присоединились также студенты из Индии, Афганистана и Пакистана.

Фото: акимат области Абай

Праздничная программа открылась впечатляющим парадом "Наурыз керуені", в котором задействовали более 100 человек, верблюдов, более десятка лошадей, орлов, одно из семи сокровищ казаха – собак породы тазы.



К праздничной программе присоединились аким области Абай Нурлан Уранхаев, аким Семея Нурбол Нурсагатов, общественные деятели и жители города.

Фото: акимат области Абай

"В этом году Наурыз отмечается по-особому, вобрав в себя богатое наследие, он призван дать новый импульс в нашем развитии. Обретая силу в древних корнях, мы с большой уверенностью строим наш, всеми любимый, Справедливый Казахстан! Созидаем его настоящее и будущее! Пусть праздник Великого Улуса придет в каждый дом, в каждую семью обилием и достатком, наполнит наши сердца радостью и теплом!" – поздравил жителей аким области Нурлан Уранхаев.

Фото: акимат области Абай

Семейчане с большим удовольствием посетили и другие площадки в городе: в микрорайоне Карагайлы, перед торговым домом "Asima", на площади Ауэзова, на привокзальной площади, где сегодня праздновали Наурыз. Там для горожан устроили театрализованные постановки и представили блюда национальной кухни. Жители Семея остались довольны празднованием Наурыза.

Во всех без исключения местах горожан ждали яркие эмоции и счастливые моменты, которые не только надолго запомнятся, но и станут отличным заделом на грядущий год. Как отмечают сами семейчане, этот праздник они очень долго ждали. Горожане отметили высокий уровень организации праздника.

Фото: акимат области Абай

"Вообще классно прошла организация мероприятия. Я очень горжусь своим городом. Появление области дало стимул и действительно очень приятно видеть много народа разных национальностей", – сказал житель города Еркебулан.

Кроме того, во всех 12 районах области также состоялись торжественные мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы. Во всех районах проведены спортивные национальные игры, установлены юрты. Кроме того, не обошлось и без традиционных угощений: наурыз-көже, баурсаков и плова.