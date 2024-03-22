Карагандинская область празднует Наурыз

Масштабно, дружно, весело и ярко отмечают праздник Наурыз в Карагандинской области.

Народные гуляния с концертами, показами национальных традиций и обрядов, спортивными состязаниями проходят во всех городах и районах.

Фото: gov.kz

Радует солнечная, теплая погода, пришедшая вместе с весенним равноденствием. В Центральном парке Караганды на торжество собрались тысячи людей. Многие пришли семьями.

Фото: gov.kz

Концертную программу открыло театрализованное представление "Құс қанатындағы Наурыз" с участием профессиональных и самодеятельных артистов.



В действии с участием традиционных героев Жер-Ана и Қыдыр-Ата показали приход весны.

Своими выступлениями порадовали звезды казахстанской эстрады Ернар Садирбаев, Бауржан Исаев.

Фото: gov.kz

"Пусть Наурыз мейрамы будет самым счастливым нашим праздником! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка, всего самого хорошего!" – поздравил карагандинцев аким области Ермаганбет Булекпаев.

На праздничной площадке развлечения на любой вкус, каждый найдет удовольствие по душе.

В юртах можно поучаствовать в мастер-классах, окунуться в народную историю, познакомиться с национальной кухней. В палатках ремесленников местные мастера выставили свои изделия.

Для детей и молодежи установили алтыбақан. Можно сфотографироваться с охотничьими собаками и ловчими птицами.

Фото: gov.kz

Также проходят спортивные состязания, где все желающие могут помериться силой и ловкостью.

Карагандинец Аслан Сералимов смог поднять гирю 115 раз.

"Мне 35 лет, индивидуальный предприниматель. Занимался разными видами спорта в молодости, сейчас уже нет. Сегодня выступил экспромтом, без подготовки. Я месяц назад женился, дома собрались гости, чтобы поздравить нас с супругой. С некоторыми из них пришел в парк. Всех поздравляю с праздником! Счастья, всех благ!" – поделился силач.

На празднования пришли и иностранцы.

"Наурыз құтты болсын! Я впервые на таком празднике. Все нравится: и город, и люди – добрые, радушные", – поздравил карагандинцев по-казахски гость из Нигерии, из города Кадуна Эмануэль Зака.

Народные гуляния продолжаются. В областном центре для удобства жителей празднования подготовили на разных площадках: в парках Майкудука, Пришахтинска и Сортировки, возле Дома дружбы на Юго-Востоке. На стадионе "Шахтер" устроили состязания по национальным видам спорта.

Вечером на сцене в Центральном парке свои хиты исполнит популярная казахстанская певица Ayree.