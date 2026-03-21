День единства и обновления: как празднуют Наурыз в Карагандинской области

Яркое солнце, народные и современные мелодии, добрые улыбки и весеннее настроение – Карагандинская область празднует Наурыз масштабно и по-настоящему душевно, сообщает Zakon.kz.

Во всех городах и районах региона развернулись народные гулянья, где традиции переплелись с современностью, а каждый гость стал частью большого праздника обновления.

На центральных площадях выросли этноаулы и тематические юрты, проходят театрализованные представления, айтысы и праздничные программы.

Фото: Жангелді Әбдіғалыма и Руслана Мазунина

Повсюду царит атмосфера настоящего весеннего торжества. Одной из самых масштабных площадок стал Центральный парк культуры и отдыха Караганды. Настроение здесь задается уже со входа.

Фото: Жангелді Әбдіғалыма и Руслана Мазунина

Каскадная площадь превратилась в живописный аул с белоснежными юртами, украшенными национальными узорами. Каждая из них посвящена отдельной теме – от традиционного быта и ремесел до национальной кухни.

Здесь же разместились ремесленные ряды, торговые павильоны, арт- и фотозоны, а также любимые всеми качели-алтыбакан.

Праздник открыло театрализованное представление "Қош келдің, Әз-Наурыз".

Фото: Жангелді Әбдіғалыма и Руслана Мазунина

"Наурыз – это не просто праздник. Это время внутреннего обновления и переосмысления. Он напоминает о простых, но фундаментальных ценностях: жить в гармонии, уважать друг друга, ценить труд и быть благодарными. Особенно важно уметь вовремя остановиться и взглянуть на все по-новому – именно с этого начинается согласие и взаимное уважение, испокон веков присущие степной традиции. Пусть в этот объединяющий народ праздник укрепляется наше единство, формируется созидательное и прогрессивное общество! Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, все начинается с простых вещей: доброй мысли, теплого слова и правильного поступка. Только тогда обновление становится не словами, а реальными делами", – поздравил с праздником аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Праздничная программа продолжилась концертом. На сцене выступили творческие коллективы и известные артисты – Нурлан Онербаев, Маржан Арапбаева и группа "Жігіттер". Звучали народные мелодии и эстрадные песни. Праздничный шатер на набережной, где в этом году проходила концертная программа, стал центром притяжения.

Фото: Жангелді Әбдіғалыма и Руслана Мазунина

В нем расположились выставочные подиумы с изделиями декоративно-прикладного искусства и передвижная экспозиция областного историко-краеведческого музея. Здесь же развернулась зона современных проектов – робототехника и искусственный интеллект.

На выставке робототехники свои достижения представили участники международных турниров. Среди них неоднократный призер международных чемпионатов по робототехнике команда школы "Мурагер".

"Современная молодежь все больше ориентируется на программирование и цифровизацию. Я считаю, что именно от этого будет зависеть наше будущее. И чем больше наша страна будет инвестировать в эти направления, тем более светлое будущее нас ждет. Всех с праздником! Желаю любви, счастья, добра и отличного настроения!" – отметил член команды по робототехнике школы "Мурагер" Дамир Магжан.

Рядом работали детская игровая зона и спортплощадки, где проходили соревнования по қазақ күресі, асық ату, стрельбе из лука, перетягиванию каната и другим традиционным видам спорта.

Празднование Наурыза собрало множество гостей, пришедших отметить этот светлый весенний день вместе с близкими.

Среди них – житель Астаны Еламан Койшыбаев.

"Сегодня замечательный праздник. Желаю всему народу Казахстана мирного неба, счастья и благополучия. Очень радует, что все так хорошо организовано – красиво и душевно", – отметил Еламан Койшыбаев.

Жители города с радостью отмечают Наурыз и делятся теплыми пожеланиями.

Николай Шпильченко пришел на праздник вместе с супругой Юлией и маленькой дочерью.

"Поздравляем всех с Наурызом! Желаем счастья, здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждом доме будет радость и тепло! И, конечно, всем чистого неба над головой! Особенно приятно, что в этом году весна пришла точно к Наурызу – чувствуется настоящее обновление природы", – поздравили карагандинцев с праздником молодые родители.

Фото: Жангелді Әбдіғалыма и Руслана Мазунина

"И мне очень нравится приходить в парк на Наурыз. С каждым годом его проведение становится все интереснее – всегда появляется что-нибудь новое. Поздравляю карагандинцев и гостей города с этим замечательным праздником. Всем здоровья, добра и счастья!" – говорит участница танцевального ансамбля "Суюнши" Айза Муханова.

Народные гулянья продолжатся в течение двух дней.

В этом году по области организовали более 1000 мероприятий в рамках декады Наурызнама, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций и культуры.