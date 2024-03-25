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Кадры спасения тюленя на Каспии растрогали Казнет

Животное , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 14:13 Фото: pixabay
Милое видео запечатлело момент спасения детеныша тюленя неравнодушными людьми, сообщает Zakon.kz.

Роликом с подписчиками поделился городской паблик Aqtau_live.

Оставшиеся за кадром люди выпускают детеныша тюленя в море из ведра.

По словам автора видео, тюленя выпустили в естественную среду обитания в Каспий в районе месторождения Каратурун.

В комментариях под постом подписчики поблагодарили автора за спасение животного.

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