Кадры спасения тюленя на Каспии растрогали Казнет

Милое видео запечатлело момент спасения детеныша тюленя неравнодушными людьми, сообщает Zakon.kz.

Роликом с подписчиками поделился городской паблик Aqtau_live.

Оставшиеся за кадром люди выпускают детеныша тюленя в море из ведра.

По словам автора видео, тюленя выпустили в естественную среду обитания в Каспий в районе месторождения Каратурун.

В комментариях под постом подписчики поблагодарили автора за спасение животного.