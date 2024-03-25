Кадры спасения тюленя на Каспии растрогали Казнет
Фото: pixabay
Милое видео запечатлело момент спасения детеныша тюленя неравнодушными людьми, сообщает Zakon.kz.
Роликом с подписчиками поделился городской паблик Aqtau_live.
Оставшиеся за кадром люди выпускают детеныша тюленя в море из ведра.
По словам автора видео, тюленя выпустили в естественную среду обитания в Каспий в районе месторождения Каратурун.
В комментариях под постом подписчики поблагодарили автора за спасение животного.
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