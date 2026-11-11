"Обитает только в Каспии": удивительная встреча попала на видео

Сотрудник государственного природного резервата "Акжайык" запечатлел на видео удивительную встречу с каспийским тюленем, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 ноября 2026 года, рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана:

"Мы смотрели на море. А море смотрело на нас… Во время патрулирования инспектор государственного природного резервата "Акжайык" стал свидетелем удивительной встречи. Из воды показался один из самых необычных и редких обитателей Каспия – каспийский тюлень! Этот удивительный вид не встречается больше ни в одном другом море мира. Он обитает только в Каспии и занесен в Красную книгу Казахстана".

Как отметили специалисты, для них это редкая встреча, а для тюленя – его родной дом.

"Ведь охранять природу – значит сохранять мир, в котором дикие животные могут свободно жить. Как думаете, в чем заключается главное богатство природы?" – обратились к казахстанцам в комитете.

6 октября 2026 года сообщалось, что государственный инспектор природного резервата "Акжайык" встретил каспийского тюленя на побережье моря в Махамбетском районе Атырауской области.