#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
События

"Обитает только в Каспии": удивительная встреча попала на видео

Каспийское море, каспийский тюлень, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 09:20 Фото: Telegram/qazfwc
Сотрудник государственного природного резервата "Акжайык" запечатлел на видео удивительную встречу с каспийским тюленем, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 ноября 2026 года, рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана:

"Мы смотрели на море. А море смотрело на нас… Во время патрулирования инспектор государственного природного резервата "Акжайык" стал свидетелем удивительной встречи. Из воды показался один из самых необычных и редких обитателей Каспия – каспийский тюлень! Этот удивительный вид не встречается больше ни в одном другом море мира. Он обитает только в Каспии и занесен в Красную книгу Казахстана".

Как отметили специалисты, для них это редкая встреча, а для тюленя – его родной дом.

"Ведь охранять природу – значит сохранять мир, в котором дикие животные могут свободно жить. Как думаете, в чем заключается главное богатство природы?" – обратились к казахстанцам в комитете.

6 октября 2026 года сообщалось, что государственный инспектор природного резервата "Акжайык" встретил каспийского тюленя на побережье моря в Махамбетском районе Атырауской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Орлан-белохвост, хищная птица
09:47, 04 ноября 2026
Редкий хищник с размахом крыльев более двух метров попал на видео в Казахстане
Каспийский тюлень
08:50, 06 октября 2026
Особенная встреча произошла на побережье Каспия с уникальным обитателем моря
Казахстан, заповедник, птица, кольцевание
10:57, 13 октября 2026
Удивительная встреча спустя 13 лет: 128 птиц окольцевали в крупнейшем заповеднике Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Овечкин повторил клубный рекорд &quot;Вашингтона&quot; по результативным передачам
09:36, Сегодня
Александр Овечкин повторил клубный рекорд "Вашингтона" по результативным передачам
Линда Носкова на корте Итогового
09:18, Сегодня
"Удалось выстоять": Носкова – о победе над Гауфф на Итоговом турнире WTA
Эльхан Астанов подвёл итоги сезона после победы &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ
09:13, Сегодня
Эльхан Астанов подвёл итоги сезона после победы "Ордабасы" в КПЛ и Кубке Казахстана
Ева Тациева на юношеских Олимпийских играх в Дакаре
08:49, Сегодня
Казахстанская гимнастка Тациева заняла 15-е место на юношеских Олимпийских играх в Дакаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: