Спикеры Мажилиса и Национального совета Швейцарии обсудили сотрудничество в правовой сфере

Открывая встречу с председателем Национального совета Федерального собрания, Ерлан Кошанов поблагодарил Эрика Нузбаумера за приглашение посетить Швейцарию с официальным визитом. Спикер Мажилиса подчеркнул, что Швейцария является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европе.

Ерлан Кошанов рассказал своему коллеге о реализации президентского курса реформ. Он проинформировал также о работе многопартийного Мажилиса VIII созыва, в том числе о принятых новых законах.

Спикер Мажилиса сообщил о заинтересованности казахстанской стороны в развитии сотрудничества со Швейцарией в правовой сфере. Стороны обсудили перспективы развития дальнейшего взаимодействия по линии групп дружбы, комитетов и партийных фракций. Отдельное внимание уделили сотрудничеству в торгово-экономической, транспортно-логистической, экологической, образовательной и научно-исследовательской сферах.

В свою очередь Эрик Нузбаумер отметил важность проводимых в Казахстане реформ. Он также выразил готовность углублять межпарламентские связи, в том числе через работу групп дружбы. При этом председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии заверил, что швейцарские депутаты примут активное участие в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

На встрече с министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом председатель Мажилиса выразил уверенность, что партнерство Казахстана и Швейцарии будет укрепляться в духе взаимного уважения, дружбы и доверия, в том числе и по линии парламентов.

В завершение встречи Ерлан Кошанов пригласил швейцарских борцов по швингену (национальный вид борьбы, схожий с "қазақ күресі") принять участие в V Всемирных играх кочевников в Астане.

Стороны обсудили также укрепление экономических связей между странами.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает поддержку швейцарской стороной инициатив Казахстана на международной арене, прежде всего в ООН и ее структурах.





Состоялся обмен мнениями и по вопросам упрощения визового режима Шенгенской зоны для казахстанских граждан и заключения Меморандума о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

