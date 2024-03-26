Спикеры Мажилиса и Национального совета Швейцарии обсудили сотрудничество в правовой сфере
Фото: Ж.Жұмабеков
В рамках официального визита в Швейцарию председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился в Берне с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Эриком Нузбаумером и федеральным советником МИД Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.
Открывая встречу с председателем Национального совета Федерального собрания, Ерлан Кошанов поблагодарил Эрика Нузбаумера за приглашение посетить Швейцарию с официальным визитом. Спикер Мажилиса подчеркнул, что Швейцария является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европе.
"Новую главу в наших двусторонних отношениях открыл первый официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию в ноябре 2021 года. В августе 2021 года Казахстан с официальным визитом посетил председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии господин Андреас Эби. Уверен, что сегодняшний визит поспособствует укреплению парламентского диалога между нашими странами", – сказал председатель Мажилиса.
Ерлан Кошанов рассказал своему коллеге о реализации президентского курса реформ. Он проинформировал также о работе многопартийного Мажилиса VIII созыва, в том числе о принятых новых законах.
Фото: Ж.Жұмабеков
Спикер Мажилиса сообщил о заинтересованности казахстанской стороны в развитии сотрудничества со Швейцарией в правовой сфере. Стороны обсудили перспективы развития дальнейшего взаимодействия по линии групп дружбы, комитетов и партийных фракций. Отдельное внимание уделили сотрудничеству в торгово-экономической, транспортно-логистической, экологической, образовательной и научно-исследовательской сферах.
Фото: Ж.Жұмабеков
В свою очередь Эрик Нузбаумер отметил важность проводимых в Казахстане реформ. Он также выразил готовность углублять межпарламентские связи, в том числе через работу групп дружбы. При этом председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии заверил, что швейцарские депутаты примут активное участие в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.
Фото: Ж.Жұмабеков
В завершение встречи Ерлан Кошанов пригласил швейцарских борцов по швингену (национальный вид борьбы, схожий с "қазақ күресі") принять участие в V Всемирных играх кочевников в Астане.
На встрече с министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом председатель Мажилиса выразил уверенность, что партнерство Казахстана и Швейцарии будет укрепляться в духе взаимного уважения, дружбы и доверия, в том числе и по линии парламентов.
Фото: Ж.Жұмабеков
Стороны обсудили также укрепление экономических связей между странами.
"Казахстанский рынок – эффективная стартовая площадка для реализации совместных инвестиционных проектов. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве в сферах, в которых Швейцария особенно преуспела. Это энергетика, переработка полезных ископаемых, фармацевтика, машиностроение и приборостроение, туризм и финансовые услуги. Казахстан готов обеспечить оптимальные условия для ведения бизнеса", – сказал Ерлан Кошанов.
Спикер Мажилиса подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает поддержку швейцарской стороной инициатив Казахстана на международной арене, прежде всего в ООН и ее структурах.
Состоялся обмен мнениями и по вопросам упрощения визового режима Шенгенской зоны для казахстанских граждан и заключения Меморандума о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
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