Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз
Наурыз мейрамы – это древний праздник весны, обновления природы и Нового года, который отмечается в Казахстане 21-23 марта, сообщает Zakon.kz.
В этом году 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, и эти дни отдыха переносятся на следующую неделю.
Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда).
При шестидневной рабочей неделе – четыре дня отдыха подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
