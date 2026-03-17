Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз

Наурыз мейрамы – это древний праздник весны, обновления природы и Нового года, который отмечается в Казахстане 21-23 марта, сообщает Zakon.kz.

В этом году 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, и эти дни отдыха переносятся на следующую неделю.

Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда).

При шестидневной рабочей неделе – четыре дня отдыха подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).

