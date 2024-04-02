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Главные интриги казахстанской Премьер-лиги

Главные интриги казахстанской Премьер-лиги, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:16 Фото: Pin-Up
Начался новый сезон казахстанской Премьер-лиги. В прошлой кампании чемпионом неожиданно стал клуб "Ордабасы". Это первое чемпионство клуба в истории. Но кто же выиграет в новом сезоне?
За всеми матчами казахстанской Премьер-лиги можно наблюдать вместе с Pin-Up – болельщики всегда смогут быть в курсе всех результатов родного чемпионата. Рассмотрим, какой будет новая кампания чемпионата Казахстана и какие команды могут удивить в новом сезоне.

В прошлом году основная борьба в турнирной таблице за чемпионство была между "Ордабасы" и "Астаной". И лишь пятиочковый гандикап над оппонентом позволил "Ордабасы" добыть впервые титул чемпиона страны.

Список участников
В феврале был утвержден окончательный состав участников казахстанской Премьер-лиги, который составит 14 команд. Интересным моментом стало получение последней лицензии павлодарским клубом "Аксу", который заменит "Мактаарал", отстраненный от участия из-за несоблюдения правил лицензирования.

По мнению БК Pin-Up, команда "Аксу" сумеет сохранить место в высшем дивизионе в этом сезоне.
"Аксу" в прошлом году, дебютируя в Премьер-лиге, заняла шестое место. Но в минувшем сезоне завершила чемпионат на последней 14-й позиции. Вопрос о том, какое место займет "Аксу" в текущем сезоне, остается открытым. Болельщики могут следить за выступлениями своих любимых команд на сайте БК Pin-Up и наблюдать за тем, как развивается борьба за лидерство в чемпионате, в надежде на победу благодаря своим знаниям и анализу.

Ниже приводим список всех участников нового сезона казахстанской Премьер-лиги:
Главные интриги казахстанской Премьер-лиги, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:16

Фото: Zakon.kz

Новичками лиги станут "Елимай", "Туран" и "Женис". Вместо них в дивизион ниже отправились "Окжетпес" и "Каспий". А "Мактаарал" был снят с участия.

Как "Ордабасы" будут защищать титул – оценка от БК Pin-Up?

Прошлый сезон стал историческим для клуба "Ордабасы", который впервые стал чемпионом казахстанской Премьер-лиги. Но сможет ли клуб повторить успех в этом сезоне? По мнению БК Pin-Up, "Ордабасы" будут в тройке лидеров и также будут бороться за чемпионство.

Несмотря на это достижение, команде пришлось расстаться с некоторыми ключевыми игроками, такими как Бобур Абдихоликов и Мамаду Мбодж. Однако важные футболисты, такие как Асхат Тагиберген, Эркебулан Тунгишбаев, Шахбоз Умаров и Сергей Малый, остались в команде.
В новом сезоне "Ордабасы" намерены защитить титул чемпиона. К тому же, команда готовится к дебюту в Лиге чемпионов. Для этого клуб усилился несколькими опытными игроками зимой. В команду прибыли игроки из разных стран, такие как украинец Игорь Пластун, Самат Жаринбетов из Тобола, бразилец Региналдо, хорват Ловро Цвек и другие.

По мнению БК Pin-Up, "Ордабасы" – один из главных претендентов на победу в казахстанской Премьер-лиге. "Ордабасы" готовы к новым вызовам и стремятся продолжить свой успешный путь в новом сезоне, как на национальном, так и на международном уровне.
Главные интриги казахстанской Премьер-лиги, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:16

Фото: Pin-Up

Вернет ли "Астана" себе титул чемпиона?

Для "Астаны" второе место в прошлом сезоне казахстанской Премьер-лиги стало настоящим сюрпризом. "Астана" становилась чемпионом страны семь раз за последние годы, начиная с 2014 года, и считается одним из ведущих клубов в местном футболе.

"Астана" имеет подходящий состав и возможности для победы в нынешнем сезоне Премьер-лиги – такой вывод делает БК Pin-Up, ссылаясь на текущие дела команды. Клуб не собирается останавливаться на прошлогоднем поражении. "Астана" активно проводит трансферную политику и подписывает опытных игроков. Среди новичков – вингер Усман Камара, защитники Марат Быстров, Кипкас Казуколовас, Яннис Масурас, голкипер Мухамеджан Сейсен и атакующие футболисты Рамазан Каримов и Барнс Осей.

Сумеют ли атакующие игроки "Астаны" выиграть бомбардирскую гонку Премьер-лиги? Подобные ставки на выступления различных спортсменов доступны в БК Pin-Up – на платформе игроки могут качественно проанализировать текущие дела любимых команд.

Цель клуба на новый сезон ясна – вернуть чемпионский титул и вновь занять вершину турнирной таблицы. Футболисты "Астаны" стремятся к успеху, и клуб намерен преуспеть в этом сезоне, снова восстановив свое лидерство в казахстанском футболе.

Партнерский материал.

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