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Спорт

Шымкентский "Ордабасы" получил путевку в Лигу чемпионов

Футбол, ФК &quot;Ордабасы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 07:58 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Шымкентский "Ордабасы" выступит в квалификационном турнире Лиги чемпионов УЕФА сезона-2027/2028 с первого раунда и окажется в корзине несеяных команд, сообщает Zakon.kz.

По данным Football Meets Data, сейчас клубный рейтинг шымкентцев составляет 4,500 балла. Этого не хватает для получения статуса сеяной команды при распределении пар.

Поэтому в первом раунде отбора "Ордабасы" может сыграть с такими соперниками: исландским "Викингуром", боснийским "Борацем", азербайджанским "Сабахом", молдавским "Шерифом", гибралтарским "Линкольн Ред Импс" или румынской "Университатей Крайовой".

Официальная жеребьевка стартовых этапов запланирована на июнь 2027 года, а первые матчи пройдут в июле.

Шымкентский "Ордабасы" взял титул чемпиона казахстанской Премьер-лиги 2026 года в 29-м туре после того, как сыграл вничью с "Женисом" (1:1), а его ближайший преследователь – алматинский "Кайрат" – потерял очки в игре с "Актобе" (2:2).

Ранее итог матча "Актобе" – "Кайрат" определил нового чемпиона КПЛ-2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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