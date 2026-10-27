Шымкентский "Ордабасы" получил путевку в Лигу чемпионов
По данным Football Meets Data, сейчас клубный рейтинг шымкентцев составляет 4,500 балла. Этого не хватает для получения статуса сеяной команды при распределении пар.
✅ CONFIRMED 🏆 Ordabasy Shymkent 🇰🇿 win the Kazakh Premier League for the 2nd time ever! They are the 4th confirmed champion this season among UEFA members. Ordabasy 🇰🇿 book a place in 🔵 UCL Q1 where they will be unseeded. https://t.co/5qSqqbN2Rz— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2026
Поэтому в первом раунде отбора "Ордабасы" может сыграть с такими соперниками: исландским "Викингуром", боснийским "Борацем", азербайджанским "Сабахом", молдавским "Шерифом", гибралтарским "Линкольн Ред Импс" или румынской "Университатей Крайовой".
Официальная жеребьевка стартовых этапов запланирована на июнь 2027 года, а первые матчи пройдут в июле.
Шымкентский "Ордабасы" взял титул чемпиона казахстанской Премьер-лиги 2026 года в 29-м туре после того, как сыграл вничью с "Женисом" (1:1), а его ближайший преследователь – алматинский "Кайрат" – потерял очки в игре с "Актобе" (2:2).
Ранее итог матча "Актобе" – "Кайрат" определил нового чемпиона КПЛ-2026.