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Жители района Байконыр в Астане переедут в современные квартиры

строительство домов, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Ветхие дома влияют как на комфорт жителей, так и на облик столицы. Zakon.kz рассказывает о мерах, принимаемых акиматом района Байконыр для изменения ситуации с аварийным жильем.

Когда речь заходит о позитивных переменах, первым встает вопрос инвестиций. Впрочем, в программе реновации уже задействован ряд инвесторов и начаты соответствующие работы.

23 мая бизнесмены и районные власти встретились с жителями Байконыра и обрисовали им масштабы этих работ.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Как вы знаете, глава государства Касым-ЖомартТокаев поручил сносить аварийные, ветхие дома, тем самым развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты. В решении данной проблемы необходимо задействовать потенциал предпринимателей и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков. Таким образом, проблемы аварийного и ветхого жилья будут решены совместными усилиями. В результате вместе с центральной частью города будут развиваться и его окраины, соответственно, изменится и облик старой части города", – объяснил аким столичного района Байконыр Талгат Рахманберді.
встреча, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Для первого этапа, охватывающего центральную часть района, выбрали более 240 га земли. К строительству приложили руку такие крупные компании, как BI-group, "Мой дом" и Galamart. Начаты работы на пересечении улиц Егемен Казахстан и Кенесары, Иманова и Бейсекбаевой, Таха Хусейна и Ташенова.

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Важным компонентом улучшения городской инфраструктуры является программа реновации, направленная на обновление и модернизацию старых районов города, что позволит значительно повысить качество жизни горожан", – считает заместитель директора НИПИ "Астанагенплан", архитектор Алтынбек Рысбаев.
строительство, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35

Фото: пресс-служба акимата Астаны

К слову, программа реновации, реализуемая ТОО НИПИ "Астанагенплан" совместно с районными акиматами, предусматривает переселение жителей 60 аварийных домов (порядка 4200 человек) в 1400 новых квартир уже в 2024 году.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как в ходе встречи с местными жителями подчеркнул представитель "Мой дом" Айбек Есеев, компания готова приобрести их аварийное имущество в рамках соответствующего законодательства, после оценки и по обоюдному соглашению.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что в рамках государственной программы модернизации и реновации жилищного фонда Астаны до 2028 года в районе Байконыр приоритетным является строительство шестиполосной дороги на улице Асан Кайгы. Дорога протянется от улицы Амман через улицу Таха Хусейна до шоссе Алаш, то есть напрямую соединит правый и левый берег – с помощью упомянутых выше инвесторов.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:35

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Со своей стороны районный акимат выразил готовность поддержать местных или иностранных инвесторов, реализующих свои проекты и формирующих новую инфраструктуру в районе Байконыр.

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