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Птицефабрика мощностью 72 миллиона яиц в год запущена в Шымкенте

птицефабрика, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 20:15 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте идет активная работа в рамках комплексного плана развития сельского хозяйства. На сегодняшний день в городе более 5500 крестьянских хозяйств и около 50 перерабатывающих предприятий производят сельхозпродукцию более чем на 50 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких предприятий является недавно запущенная птицефабрика "АйМар Кус" в жилом массиве "Базаркакпа" Енбекшинского района мегаполиса.

птицефабрика, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 20:15

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

30 марта аким города Габит Сыздыкбеков ознакомился с работой нового объекта. Созданное по международным стандартам биобезопасности предприятие способно производить до 72 млн штук яиц в год. Это 42% от общей потребности мегаполиса в яичной продукции.

птицефабрика, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 20:15

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По словам руководителей предприятий, строительство птицефабрики на площади 5 га началось в 2023 году. Через фонд "Даму" под 4% кредита были получены 4,8 млрд тенге, которые были потрачены на запуск нового производства.

"Мы построили производство по всем стандартам. Наша цель – обеспечить население качественной, халяльной продукцией. На сегодняшний день действуют два цеха по выращиванию цыплят, четыре цеха – для кур, цех по сортировке яиц. Птица на фабрике выращивается без гормональных добавок, без применения стимуляторов роста, без генетически модифицирующих веществ. Предприятие оснащено самым современным оборудованием. В дальнейшем планируем расширить нашу фабрику, увеличить поголовье кур на 660 тысяч и, соответственно, увеличить количество продукции", – говорит финансовый директор предприятия Жандос Сабитович.

Яйца птицефабрики "АйМар Кус" получают из элитных пород кур "СуперНик". Новое предприятие создало около 100 новых рабочих мест. Большинство работников – местные жители.

птицефабрика, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 20:15

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Данная птицефабрика создана в целях реализации проектов, направленных на развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в стране, обеспечения продовольственной безопасности и полного охвата населения мегаполиса куриными яйцами.

Стоит отметить, что в целях стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости предприятие предлагает населению яйца по 50 тенге. Если действующие три крупные птицефабрики обеспечивает 50% рынка, то с мощностью нового предприятия достигнет 70%.

птицефабрика, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 20:15

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Также в целях стабилизации цен на яйца первой категории предприятие заключит договоры со стабилизационным фондом, что в дальнейшем позволит обеспечить население продукцией по ценам прямых производителей, без участия посредников.

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