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В Казахстане оценивают объемы ущерба, нанесенного природной стихией

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 21:17 Фото: скриншот видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, поручено создать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

Ранее сообщалось, что Токаев провел оперативное совещание по паводковой ситуации в стране.

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