В Казахстане оценивают объемы ущерба, нанесенного природной стихией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, поручено создать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

Ранее сообщалось, что Токаев провел оперативное совещание по паводковой ситуации в стране.