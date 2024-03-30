Токаев принес свои извинения пострадавшим во время паводков

Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм, а также извинился перед пострадавшими во время паводков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Ранее сообщалось, что Токаев провел оперативное совещание по паводковой ситуации в стране. Он поручил оценить объемы ущерба, нанесенного природной стихией.

