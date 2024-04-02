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Законодательство РК

Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов

Токаев, паводки, регионы, визит, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 11:17 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 4 апреля посетит один из регионов, пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков. Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже", – написал он 2 апреля в Facebook.

2 апреля генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алибаева рассказала, что на сегодня наблюдается повышенный подъем воды в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях. Ожидается подъем уровня воды в Западно-Казахстанской области по трансграничным рекам.

По данным МЧС РК, в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 

Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт Уали Берик Паводки-2024
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