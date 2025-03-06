Токаев и Путин переговорили по телефону
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что Токаев поручил новому акиму ВКО решить экологические проблемы.
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