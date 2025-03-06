#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
События

Токаев и Путин переговорили по телефону

Токаев и Путин поговорили по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:06 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Токаев поручил новому акиму ВКО решить экологические проблемы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Крушение самолета в Актау: итоговый отчет опубликуют до конца 2025 года
События
16:44, Сегодня
Крушение самолета в Актау: итоговый отчет опубликуют до конца 2025 года
Два школьных бухгалтера в Караганде за 15 лет украли более 300 млн тенге
События
16:36, Сегодня
Два школьных бухгалтера в Караганде за 15 лет украли более 300 млн тенге
Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 8 Марта и на Наурыз
События
16:19, Сегодня
Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 8 Марта и на Наурыз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: