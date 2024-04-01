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Экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров получил новую должность

Экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров получил новую должность, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 12:21 Фото: primeminister.kz
Бывший министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров получил новую должность. Он назначен генеральным директором ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy", сообщает Zakon.kz.

Информацию сегодня, 1 апреля 2024 года, подтвердили в пресс-службе Kazenergy.

С апреля 2021 года гендиректором ассоциации Kazenergy был Кенжебек Ибрашев.

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в Атырау. Окончил в 2006 году Томский государственный университет (специальность "Финансы и кредит", "Лингвистика и межкультурная коммуникация"), в 2010 году – Мичиганский университет по стипендии "Болашақ" (магистр прикладной экономики). Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в сентябре 2005 года с должности ведущего специалиста Департамента внутренней администрации, Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК, где проработал до февраля 2006 года. Затем до января 2022 года занимал различные должности в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, Министерстве экономического развития и торговли РК, Министерстве финансов РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК, Администрации президента РК. Также был вице-министром национальной экономики РК (02.2021-11.01.2022).

С января 2022 года по февраль 2024 года занимал должность министра национальной экономики РК.

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