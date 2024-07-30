Токаев назначил Куантырова на новую должность

Соответствующие распоряжения 30 июля 2024 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году и. о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2005-2010 годы работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2013 годы занимал должность замдиректора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК, в 2013 году – зампредседателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК. А в 2013-2019 годы трудился на различных должностях в Администрации президента РК. С апреля 2019 года и по февраль 2021 года был заместителем заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента – Елбасы РК.