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#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
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Пресс-релизы

Фонд Булата Утемуратова выделит по 25 млн тенге семьям погибших военнослужащих

ЧП на Каспии, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 18:06 Фото: акимат Мангистауской области
Фонд Булата Утемуратова окажет финансовую помощь семьям военнослужащих, погибших во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

Каждой семье погибшего военнослужащего будет выделено по 25 млн тенге. Помощь будет предоставлена адресно в дополнение к мерам государственной поддержки, предусмотренным для семей погибших.

Булат Утемуратов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи. В связи с гибелью военнослужащих 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.

Партнерский материал

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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