Фонд Булата Утемуратова выделит по 25 млн тенге семьям погибших военнослужащих
Фото: акимат Мангистауской области
Фонд Булата Утемуратова окажет финансовую помощь семьям военнослужащих, погибших во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
Каждой семье погибшего военнослужащего будет выделено по 25 млн тенге. Помощь будет предоставлена адресно в дополнение к мерам государственной поддержки, предусмотренным для семей погибших.
Булат Утемуратов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи. В связи с гибелью военнослужащих 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.
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