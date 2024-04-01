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Авиакомпания "Россия" возобновляет рейсы из Москвы в Костанай

Авиакомпания &quot;Россия&quot; возобновляет рейсы из Москвы в Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 23:40 Фото: pixabay
Авиакомпания "Россия" возобновляет рейсы Москва – Костанай – Москва с 5 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 1 апреля аэропорт Костная на своей странице в Instagram, частота полетов составит два раза в неделю.

"Согласно расписанию, полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям. В 2023 году "Россия" выполнила более 100 рейсов между Москвой и городом Костанай, которыми воспользовались более 6 тыс. путешественников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания на воздушной линии Москва – Костанай – Москва будет эксплуатировать российский Superjet 100.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления.

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Диана Абдуллаева
Россия Казахстан Костанай Москва
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