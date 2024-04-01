Авиакомпания "Россия" возобновляет рейсы из Москвы в Костанай

Авиакомпания "Россия" возобновляет рейсы Москва – Костанай – Москва с 5 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 1 апреля аэропорт Костная на своей странице в Instagram, частота полетов составит два раза в неделю.

"Согласно расписанию, полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям. В 2023 году "Россия" выполнила более 100 рейсов между Москвой и городом Костанай, которыми воспользовались более 6 тыс. путешественников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания на воздушной линии Москва – Костанай – Москва будет эксплуатировать российский Superjet 100.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления.