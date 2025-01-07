Эксперты изучили, как влияет на взрослых людей курение в детстве

Американские ученые медицинской школы Гейзеля Дартмутского колледжа и других научных учреждений заявили, что курение в детстве повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Они провели исследование, чтобы понять, увеличивает ли курение в возрасте до 15 лет вероятность развития ХОБЛ в более позднем возрасте, включая эффект пассивного курения, пишет журнал JCOPDF.

Проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что курение в детстве увеличивает шансы заболевания ХОБЛ независимо от текущего статуса курения, его продолжительности и пассивного вдыхания дыма.

По словам ученых, в детстве и раннем подростковом возрасте легкие проходят критические этапы развития. Воздействие табачного дыма в этот важный период приводит к повреждениям.

Также издание пишет, что выводы специалистов говорят о необходимости усилить борьбу с курением среди детей и подростков.

ХОБЛ – воспалительное заболевание легких, включающее хронический бронхит, эмфизему и другие проблемы. Болезнь может быть вызвана генетикой и внешними раздражителями, такими как загрязнение воздуха.



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